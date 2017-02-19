محمد منير بعد جراحة عاجلة في ألمانيا لا زال يستكمل العلاج

برلين ـ كشفت عدد من التقارير الصحافية تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد نجاح عمليته الجراحية التي أجراها مؤخرا في ألمانيا إثر تعرضه لإصابة خطيرة في ساقه بعد أن سقط من أعلى سلالم منزله.

التقارير أكدت أن الفنان المصري مازال متواجداً في ألمانيا لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي، حيث رفض الأطباء مغادرته إلا بعد أن يتم شفائه بشكل كامل.

الأطباء كشفوا أن منير سيخضع لعلاج طبيعي مكثف يستمر لعدة ساعات يومياً، وذلك حتى يتمكن من المشي من دون أية مشاكل.

يذكر أن محمد منير قد تعرض لإصابة بالغة في الفخذ إثر حادث سقوط، مما استلزم إجراء جراحة عاجلة، فسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة هناك.