سبب الخلاف بين أنغام وشيرين عبدالوهاب 10 الاف دولار

القاهرة ـ لاحظ الجمهور في الفترة الأخيرة الخلاف القائم بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنانة أنغام والذي ظهر على السطح ولم تنكره الفنانتين.

الخلاف بين شيرين وأنغام سببه برنامج “شيري أستوديو”، حيث كان من المقرر أن تستضيف شيرين الفنانة أنغام بعد الفنانة أصالة، وتم الاتصال بمدير أعمال أنغام ولكنه فوجئ أن المبلغ المعروض مقابل ظهورها 40 ألف دولار بينما سعر أنغام المتعارف عليه هو 50 ألف دولار.

أنغام غضبت بسبب ما حدث وشعرت أن شيرين تقلل من قيمتها، وخاصة أنها علمت أن أصالة ظهرت مقابل مبلغ 100 ألف دولار، وصابر الرباعي حصل على مبلغ 120 ألف دولار.

هناك مساعي للصلح بين الفنانة أنغام وبين شيرين ومن المقرر أن يتم تصوير الحلقة قريبا والتي تظهر خلالها أنغام ضيفة على البرنامج.