زوج يكتشف ان زوجته تعمل في مجال الدعارة بعد زواج 8 سنوات

لندن ـ أصيب رجلٌ روسيّ بالصدمة عندما رأى زوجته مكبلة اليدين في لباس أسود مكشوف عند منطقة الصدر، في نقل مباشر عبر التلفزيون من داخل بيت للدعارة.

وكان الرجل تزوّج من زوجته منذ 8 سنوات ولكنّه لم يكن يعلم حينها أنّها تقدّم الخدمات الجنسيّة، وقد قرر أنّ يشهد أمام المحكمة ليمنعها من رؤية ابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات.

ومن خلال بحثٍ عبر الانترنت توصل الزوج لمعرفة الأسعار والخدمات التي تقدّمها زوجته للزبائن وتبين له أنّ سعر الليلة الكاملة معها هو 248.58 دولار أمريكيّ.