دي ميستورا يتساءل عن مدى التزام واشنطن في تسوية النزاع في سوريا

ميونخ – أ ف ب – تساءل موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الأحد، عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا، قبل أيام من استئناف محادثات جنيف بين طرفي النزاع برعاية المنظمة الدولية.

وقال دي ميستورا متحدثاً في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، “إين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف”، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد.