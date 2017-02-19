العلكة تحتوي مادة خطيرة على الصحة

لندن ـ كشفت دراسة جديدة أن مضغ العلكة يمكن أن يسبب أضرار سيئة للصحة.

ويستخدم في تصنيع العلكة ثاني أكسيد التيتانيوم كعامل تبييض في العلكة، والتي ترتبط بشكل مباشر باضطرابات المناعة الذاتية، والربو بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بمرض السرطان.

وتسمح هذه المواد المضافة لدخول البكتيريا الضارة إلى الجهاز الهضمي ويمنع بعض المواد الغذائية من الامتصاص.

وأفادت دراسة أجريت داخل جامعة بينغهامتون، لأشخاص تم اختيارهم، بتناولهم العلكة باستمرار، والذي أوضح أن لها تأثير على قدرة الخلايا المعوية، ومنع بعض المواد الغذائية من الامتصاص، مثل: الزنك والحديد والأحماض الدهنية.

وقال الباحث المشارك في الدراسة البروفيسور جريتشين ماهلر “أن أكسيد التيتانيوم المضافة إلى المواد الغذائية والأكثر شيوعا والكثير يأكلونها منذ فترة طويلة، أدت لهم لبعض الآثار الخفية، والتي يجهلونها تماما”.

وتستخدم مادة التيتانيوم عادة في الدهانات و الورق البلاستيك وأيضا تستخدم في معاجين الأسنان، ومواد التنظيف، ويتم استخدامها في الشوكولاتة لإعطائها ملمسًا ناعما.

وأضاف البروفيسور ماهلر “لتجنب أضرار هذه المادة يجب علينا تجنب الأطعمة المصنعة، وخصوصًا الحلوى”. وفقَ ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.