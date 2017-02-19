الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل عبر الحدود

عمان – د ب أ – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الأحد، بأنه تم إحباط محاولة تسلل عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول، إن “قوات حرس الحدود أحبطت خلال الـ 48 ساعة الماضية، محاولة تسلل لأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية، حاولوا اجتياز واجهات حرس الحدود”.

وأضاف المصدر أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة”.

ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن عدد ولا جنسيات الموقوفين.