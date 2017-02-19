وزير الخارجية السعودي: إيران الراعي الرئيسي للإرهاب العالمي

ميونيخ – وكالات – رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد، دعوات إيرانية للحوار قائلاً إن طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتريد “تدميرنا”.

وأضاف للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن حسب ما افادت وكالة رويترز للانباء، “تبقى إيران الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم… هي مصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط… إلى أن وما لم تغير إيران سلوكها سيكون من الصعب جداً التعاون مع دولة مثل هذه.”

وقال الجبير إن إيران تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وتمول الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة.

وقال إن المجتمع الدولي يحتاج إلى وضع “خطوط حمراء” واضحة لوقف تصرفات إيران.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، بأن المملكة العربية السعودية “متفائلة للغاية” بشأن تعاونها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف الجبير ترامب بأنه “براجماتي، رجل أعمال وليس أيدولوجيا”، ويريد أن يكون لبلاده دور على الساحة العالمية، حسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضاف أن إدارة ترامب تضم أفراداً “ذوي مهارات عالية وذوي قدرات عالية”.

وقال :”عندما تنأى أمريكا بنفسها تخلق خطراً كبيراً”، مضيفاً أن بلاده وإدارة ترامب لديهما الكثير من الأهداف المشتركة، ومن بينها محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” واحتواء إيران والعمل مع الحلفاء التقليديين.