التحالف الدولي يثني على دور جميع المشاركين في معركة الموصل

بغداد - أ ف ب – أثنى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين الأحد، على دور جميع القوات المشاركة في معركة الموصل ومن ضمنها الفصائل العراقية التي يتلقى بعضها دعماً من إيران.

وأكد قائد التحالف الجنرال ستيفن تاونسند في بيان، أن “التحالف بكامله يرحب ويدعو الله أن يحمي الجنود الشجعان والشرطيين وميليشيات العراق الذين يقاتلون اليوم من أجل تحرير بلادهم وجعل المنطقة والعالم أكثر أمناً”.

وقد نشر هذا البيان لتأكيد دعم التحالف الدولي للعمليات الرامية إلى استعادة الجزء الغربي من مدينة الموصل، والتي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدءها في وقت سابق الأحد.

وأضاف تاونسند “الموصل معركة صعبة لأي جيش كائنا من كان، والقوات العراقية على مستوى التحديات”.

وتابع “لقد واجهت (القوات العراقية) العدو وضحت بدمائها من أجل الشعب العراقي وباقي العالم”.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً ينفذ ضربات جوية ضد الجهاديين في العراق وسوريا كما يتولى تدريب وتسليح وتأمين معدات للقوات التي تقاتل الجهاديين.

ويقف التحالف، الذي يضم أكثر من 60 دولة، على مسافة من أحد الفصائل المشاركة في معركة الموصل، هو الحشد الشعبي الذي يضم مقاتلين ومتطوعين شيعة مدعومين من إيران.

وبدأت القوات العراقية في 17 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية واسعة لاستعادة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

وبعد معارك ضارية استمرت أسابيع عدة، أعلن العبادي في 24 كانون الثاني/يناير ان قواته استعادت شرق الموصل، وانتقال المعركة إلى الجانب الغربي من المدينة.