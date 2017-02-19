نتنياهو: اتفقت مع واشنطن على تشكيل لجنة مشتركة بشأن الاستيطان

القدس – الاناضول – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه اتفق مع الادارة الامريكية، على تشكيل لجنة مشتركة بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية (رسمية)، عن نتنياهو قوله خلال جلسة وزراء حكومته الاسبوعية اليوم، انه اتفق خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، على تشكيل لجنة مشتركة مع الادارة الامريكية، ستعمل على بحث البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية.

ولم يوضح نتنياهو، بحسب الإذاعة، مهام عمل هذه اللجنة.

وطلب ترامب من نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي جمعهما في واشنطن، الأربعاء الماضي، بوقف بناء المستوطنات مؤقتاً.

ورد عليه نتنياهو بأن “المستوطنات ليست عقبة أمام السلام في المنطقة، وهي ليست جوهر الصراع أو المحرك الحقيقي له”.

وأوضح نتنياهو، خلال حديث جمعه مع صحافيين إسرائيليين مرافقين له في زيارته لواشنطنن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، “أن إدارته والادارة الامريكية تريدان التوصل إلى اتفاق حول الاستيطان”.

وأضاف إن البناء الاستيطاني في القدس، سيتواصل، أما بما يتعلق بالباقي (الضفة الغربية) فإنه “يتعين نقاشه مع واشنطن، والتوصل إلى اتفاق”.

كما أشار نتنياهو، إلى أن “العلاقات مع الولايات المتحددة، تعززت خلال زيارته الأخيرة”.

وفي موضوع آخر، قالت الاذاعة إن نتنياهو تحدث خلال اجتماع حكومته، حول الملف الايراني، واعتبر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يشاطره الرأي بأن “إيران هي أكبر تهديد للمنطقة”.