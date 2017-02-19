الرئيس الافغاني في مؤتمر ميونخ: محاربة الارهاب تحتاج إلى تعاون على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية

كابول – د ب أ – أكد الرئيس الافغاني أشرف غني في مؤتمر الامن الـ53 في مدينة ميونخ الالمانية، أن “محاربة الارهاب تحتاج إلى تعاون بين الدول على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية، طبقاً لما ذكرته وكالة “باجوك” الافغانية للانباء الاحد.

وقال الرئيس الليلة الماضية، أمام المؤتمر الذي يعقد في مدينة ميونخ إن “أفغانستان إحدى الدول في خط المواجهة في الحرب ضد الارهاب، حيث تخوض قتالاً ضد حوالي 20 جماعة إرهابية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة والامم المتحدة حددتا تلك الجماعات الارهابية.

وحضر الاجتماع أكثر من 30 رئيس دولة وحوالي 80 من وزراء الداخلية والخارجية .

وأضاف غني أن الحرب ضد الارهاب في بلاده، لا تهدف فقط إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان والحفاظ على الحرية لكن أيضاً ضمان الامن الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة من الموضوعات المحورية المطروحة في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي بدأ الجمعة وتنتهي فعالياته الاحد.