قتلى وجرحى في تفجير استهدف سوقاً شرقي مقديشو

مقديشو - الأناضول – سقط قتلى وجرحى، الأحد، إثر تفجير شاحنة مفخخة، استهدف سوقاً شعبية شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب شهود عيان.

وقالت سعيدة، أحد تجار سوق كاواغودي، بحي ودجر، إن “شاحنة كبيرة انفجرت في السوق المزدحم بالمدنيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى”.

وأضافت أن “الانفجار ألحق أضراراً جسيمة بالمحال التجارية”.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير الذي سمع دويه في معظم أحياء العاصمة.

ولم تُعرف على الفور حصيلة الخسائر البشرية للتفجير. كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 11.50 تغ.

لكنه يأتي بعد ساعات قليلة من تهديد حركة “الشباب” بشن حرب “ضروس″ ضد الرئيس الصومالي الجديد محمد عبدالله فرماجو، وإدارته، صباح اليوم.