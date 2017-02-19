المعارضة السورية تقول إنها مستعدة لمحادثات جنيف ولكن يجب أن يرحل الأسد

ميونيخ – رويترز – قال قيادي في المعارضة السورية الأحد، إن المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف في 23 فبراير شباط مضيفاً أن المحادثات ستمهد الطريق أمام انتقال للسلطة.

وقال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن المعارضة ملتزمة بمحادثات جنيف مضيفاً أنه لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وقال بريت مكجورك مبعوث الولايات المتحدة لدى قوات التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن الإدارة الأمريكية الجديدة، ما زالت تراجع موقفها تجاه سوريا ولكنها تسعى للقيام بدور لتعزيز الجهود الروسية والتركية لدعم وقف إطلاق النار هناك.