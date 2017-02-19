محكمة مصرية تقضي بالمؤبد لـ 21 معارضاً

القاهرة - الأناضول – قضت محكمة مصرية، الأحد، بأحكام متفاوتة من المؤبد (25عاماً) و7 سنوات بحق 29 من معارضي النظام، إثر إدانتهم بعدة تهم تتعلق بالتحريض على العنف بمحافظة المنوفية (شمال)، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قضت اليوم، بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 21 شخصاً (غيابياً)، والسجن 7 سنوات لـ 8 آخرين (حضورياً)، إثر إدانتهم بالانتماء لجماعة إرهابية، والتحريض على أعمال عنف”.

وأضاف المصدر، “الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدور مسودة الحكم، وذلك بالنسبة للمتهمين الحضوري، أما الغيابي فيحق لهم في حالة القبض عليهم أو تسليم أنفسهم إعادة إجراءات المحاكمة”.

وتابع: “المتهمون الثمانية تم القبض عليهم من منازلهم ومقر أعمالهم بين عامي 2013 و2015″.

ونفى المصدر التهم الموجهه إلى المحكومين “جملة وتفصيلاً”.

ومنذ أن أطاح الجيش المصري، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى الجماعة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”.

فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما يعتبره قطاع من المصريين “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية. بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين ما حدث “استجابة من الجيش لثورة شعبية على حكم الإخوان”.