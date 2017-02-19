ترامب يتحدث عن اعتداء توهم انه حدث في السويد

واشنطن - أ ف ب – قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء السبت، مخاطباً انصاره ان استقبال اللاجئين امر خطر بدليل ان السويد البلد المضياف للاجئين، تعرض لاعتداء مساء الجمعة. لكن المشكلة تمثلت في ان السويد لم تشهد مثل هذا الاعتداء.

وقال ترامب في خطاب حماسي بفلوريدا دافع فيه عن سياسته المناهضة لاستقبال اللاجئين، “انظروا ما يحدث في المانيا، انظروا ما حدث مساء امس (الجمعة) في السويد. السويد، من كان يصدق ذلك؟. لقد استقبلوا عدداً كبيراً من اللاجئين والآن باتت لديهم مشاكل ما كانت تخطر في بالهم”.

كما اشار في خطابه الى الاعتداءات التي وقعت في بروكسل ونيس وباريس.

ورفضت متحدثة باسم ترامب الرد في مرحلة اولى على استفسار بشأن ما قاله الرئيس عن السويد.

وسرعان ما سرت المعلومة الخاطئة على موقع تويتر مع هاشتاغ “مساء امس في السويد” و”حادث في السويد”.

ورد رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت بحدة على تصريحات ترامب متسائلاً “السويد؟ اعتداء؟ ماذا دخن؟” ترامب.

ونقل غونر هوكمارك النائب الاوروبي السويدي تغريدة لأحد مواطنيه قال فيها “مساء امس في السويد سقط سندويتش ابني في نار مخيم. انه لأمر حزين”.

وتساءل النائب في تعليق “لكن كيف امكنه (ترامب) ان يعرف بالأمر؟”.

وسخرت تغريدات اخرى من ترامب تحت عنوان “خطة سرية لاعتداء في السويد” مرفقة بتعليمات عن كيفية تركيب اثاث شركة ايكيا السويدية الشهيرة.

وتلقى موقع “ناشونال سويدن” الرسمي الذي يتولاه كل اسبوع مواطن، نحو 800 سؤال بهذا الشان في اربع ساعات.

وردت المسؤولة عن الموقع لهذا الاسبوع وهي تعمل في مكتبة وربة اسرة “كلا، لم يحدث شيء من هذا القبيل في السويد. لم يحدث هجوم ارهابي البتة”.

وهي ليست المرة الاولى يشير فيها اعضاء في ادارة ترامب الى هجمات ارهابية لم تحدث ثم يتداركون ان الامر زلة لسان.

وفي هذا السياق اشارت كيليان كونواي مستشارة ترامب التي اخترعت مصطلح “وقائع بديلة”، الى ما سمته “مجزرة بولينغ غرين” في مقابلة. ثم اوضحت لاحقاً انها كانت تقصد “ارهابيي بولينغ غرين” وهما عراقيان حاولا في 2011 ارسال مال واسلحة الى القاعدة.

كما اشار المتحدث باسم البيت الابيض شون سبنسر ثلاث مرات في اسبوع الى اعتداء وقع في اتلانتا (جورجيا) قبل ان يتذكر ان الاعتداء وقع في اورلاندو بفلوريدا.