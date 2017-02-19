جاويش أوغلو: “الإرهابيون” في سوريا يبيعون الأسلحة لبعضهم البعض

ميونخ – الأناضول – أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، أنَّ التنظيمات مثل “الدولة الاسلامية” و”ب ي د” (امتداد بي كا كا في سوريا) يبيعون الأسلحة لبعضهم البعض.

كلام جاويش أوغلو، جاء في كلمة له خلال ندوة تحت عنوان “الأزمات القديمة والشرق الأوسط الجديد ” على هامش المؤتمر الـ53 للأمن في ميونخ الألمانية، الذي انطلق الجمعة، على أن يختتم أعماله اليوم.

وقال إن منظمة “بي كا كا” تستخدم الأسلحة التي تشتريها من المنظمات الأخرى، لشن عمليات داخل تركيا.

وأبدى جاويش أوغلو استغرابه من اعتماد الولايات المتحدة على تنظيم (في إشارة إلى تنظيم “ب ي د) لمحاربة تنظيم آخر (في إشارة لداعش)، على الرغم من أن تركيا وأمريكا دولتان حليفتان.

ولفت الوزير التركي إلى وجود رغبة لدى تنظيم “ب ي د” بالسيطرة على المزيد من الأراضي في سوريا.

وأشار إلى أن التنظيم يقوم بطرد كل شخص لا يتوافق مع آرائه في مناطق نفوذه في سوريا، وأجبر العرب السنة على مغادرة المدن، معتبراً أن هذا الأمر “تطهير عرقي”.

وحول الدور الإيراني في المنطقة، قال إنه دور يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق.

ودعا جاويش أوغلو طهران لإنهاء الممارسات التي من شأنها زعزعة استقرار وأمن المنطقة.

وحول محاربة تنظيم “الدولة”، سلط الوزير التركي الضوء على عملية “درع الفرات” وأهميتها في محاربة التنظيم، في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا، عبر دعم القوى المحلية، في إشارة للجيش السوري الحر.

وتتواصل عملية “درع الفرات” التي تنفذها المعارضة السورية بدعم جوي وبري تركي منذ 24 أغسطس/آب الماضي، لتطهير شمالي سوريا من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة”.