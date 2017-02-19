عودة أكثر من 63 ألف نازح لشرق الموصل والشرقاط

بغداد - الأناضول – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأحد، عودة أكثر من 63 ألف نازح إلى مناطقهم في شرق الموصل والشرقاط (شمال)، منذ انطلاق عملية “قادمون يا نينوى”، في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز.

وقال نوروز إن “أعداد النازحين العائدين إلى مناطق سكناهم في الجزء الشرقي من الموصل، وقضاء الشرقاط (شمالي محافظة صلاح الدين)، ارتفع إلى أكثر من 63 ألف شخص”.

وأشار إلى أن المناطق المحررة “تم تأمينها من قبل القوات الأمنية وتوفير المستلزمات الأساسية للعائدين”.

ونزح أكثر من 191 ألفاً من سكان أحياء الجانب الشرقي من الموصل، بالتزامن مع اقتحام القوات الحكومية لمناطقهم، والذي بدأ في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بإسناد جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.

وفي 24 يناير/كانون ثان الماضي، أعلن العراق استعادة الجانب الشرقي للموصل من “الدولة الاسلامية”، واليوم أطلق عملية تحرير جانبها الغربي.

وفي 8 أكتوبر /تشرين أول الماضي، استعادت القوات العراقية قضاء الشرقاط (115 كلم جنوب الموصل).

وأكد نوروز أن “وزارته وضعت جميع الاستعدادات لاستقبال أي أعداد متوقعة من النازحين من الجزء الغربي من الموصل، من خلال زيادة سعة المخيمات وإنشاء مخيمات جديدة في المحافظات المجاورة للموصل، وسهل نينوى”.

ورجّح أن يبلغ عدد النازحين من الجزء الغربي للموصل ما بين 200 إلى 250 ألف.