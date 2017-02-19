محاكم عسكرية لحماس تصدر 6 أحكام إعدام بحق متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل

غزة – د ب أ – أصدرت محاكم عسكرية تديرها حركة “حماس″ الإسلامية في قطاع غزة الأحد، 13 حكماً بحق متهمين ب”التخابر” لصالح إسرائيل منهم ستة أحكام بالإعدام.

وقال بيان مقتضب للنيابة العامة في غزة، إن ستة أحكام بالإعدام صدرت عن المحكمتين العليا والدائمة في جهاز القضاء العسكري.

وذكر البيان أن ثلاثة من الأحكام الستة صدرت بشكل نهائي.

من جهته قال مصدر في القضاء العسكري في غزة، إن أحكام الإعدام صدرت بحق متهمين ثبت عليهم “الخيانة والتبليغ عن مقاومين فلسطينيين والتسبب في قتل عدد منهم”.

وحسب المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن سبعة أحكام أخرى بالأشغال الشاقة والسجن لفترات متفاوتة صدرت بحق متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل من بينهم زوجة أحد المحكوم عليهم بالإعدام.

وكانت وزارة الداخلية ، التي تديرها حماس نفذت في أيار/مايو الماضي أحكام إعدام بحق ثلاثة فلسطينيين سبق أن أدينوا بجرائم قتل وسطو من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ذلك.

كما سبق أن نفذت حكومة حركة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة 14 حكماً بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر لصالح إسرائيل والآخرين بقضايا جنائية منذ سيطرة الحركة على القطاع منتصف عام 2007.