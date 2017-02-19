توقيف 13 متظاهراً ضد “عنف الشرطة” بفرنسا

باريس - الأناضول – أوقفت السلطات الفرنسية، 13 شخصاً خلال المظاهرات الاحتجاجية على عنف قوات الشرطة التي اندلعت على خلفية تعرض شاب لاعتداء جنسي من قبل عناصرها.

وقالت مصادر قضائية فرنسية، الأحد، إن فرق الشرطة أوقفت، أمس، 13 شخصاً خلال المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبيل انتهاء المظاهرة التي شارك فيها حوالي ألفين و300 شخص، واستمرت نحو ساعتين، حاول العشرات اقتحام الحواجز التي نصبتها الشرطة؛ ما أدى إلى اندلاع صدامات أسفرت عن وقوع إصابات من الجانبين.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة في ميدان الجمهورية، وأغلقت محطة مترو الأنفاق في الساحة، ومنعت بيع المشروبات الكحولية في المنطقة.

وتعيش باريس وضواحيها، منذ 4 فبراير/شباط الجاري، على وقع احتجاجات اندلعت على خلفية اعتداء 4 من عناصر الشرطة على لاعب كرة قدم “ثيو” (22 عاماً)، أثناء التحقق من هويته بضاحية “أولناي سو بوا”.