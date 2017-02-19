الجيش العراقي يبدأ حفر خندق لمنع تسلل “الانتحاريين” للرمادي

الأنبار- الأناضول- بدأت قوات الجيش العراقي، الأحد، حفر خندق دفاعي لمنع تسلل “الإرهابيين والانتحاريين” إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي اللواء الركن محمود الفلاحي للأناضول إن “قواته بدأت حفر خندق بجانب الطريق الاستراتيجي الرابط بين منطقة 18 كيلو غرب الرمادي، وصولًا لميدان العنكور جنوب المدنية”.

وأضاف أن “الخندق يبلغ طوله 45 كيلو مترًا وبعرض مترين وعمق متر ونصف، وبجانبه ساتر ترابي بطول متر ونصف أيضًا لمنع تسلل الإرهابيين والانتحاريين والعجلات (العربات) المفخخة إلى الرمادي عبر الصحراء”.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من حفر الخندق وبناء الساتر الأمني الجانبي “سوف يتم نشر فوجين من الجيش بالفرقة الثامنة، وآخر من الحشد العشائري (مقاتلون سنة موالون للحكومة) من خلال نصب أبراج مراقبة بطول الخندق”.

ويتخذ تنظيم داعش من الصحراء الغربية للمحافظة مخابئ له، وغالبًا ما يستخدمها منطلقًا لهجماته نحو المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية ومنها الرمادي وعامرية الصمود جنوب الفلوجة.