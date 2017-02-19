وزير إيراني أشرف على صفقات لشراء طائرات ينجو من اقتراع بحجب الثقة

أنقرة- رويترز- ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزيرا إيرانيا نجا من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان الأحد متغلبا على مسعى كان من شأنه أن يخرج صفقات إيرانية كبرى مع شركتي بوينغ وإيرباص عن مسارها.

وفي جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الرسمية صوت 176 مشرعا ضد حجب الثقة مقابل تأييد 74 آخرين للمسعى الذي اتهم عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن بسوء الإدارة بسبب حادث تصادم على السكك الحديدية ومزاعم الافتقار للشفافية في صفقات شراء الطائرات.

وساعد آخوندي في اتخاذ إيران خطوة توقيع عقود مع إيرباص ومنافستها الأمريكية بوينج العام الماضي لشراء نحو 180 طائرة ركاب في أول صفقة مباشرة تعقدها طهران لشراء طائرات غربية الصنع منذ نحو 40 عاما.

وأعلن آخوندي الأسبوع الماضي أن إيران وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء 20 طائرة ذات محركات توربينية من شركة (إيه تي آر) الفرنسية الإيطالية.

وأصبح إبرام صفقات كتلك ممكنا بعد الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لرفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل كبحها لأنشطتها النووية.

وقال آخوندي “لقد تفاوضنا بشكل مباشر مع بوينج وإيرباص وإيه.تي.آر في طهران وتحت إشراف الأجهزة الرقابية”.

وتابع “مطاراتنا أصبحت مقابر للطائرات… والتزمت بتجديد أسطولنا دون استخدام تمويل حكومي”.

ونجا آخوندي في 2015 من اقتراع آخر طرحه محافظون في البرلمان لإقالته من منصبه.