750 قطعة حربية روسية في معرض الدفاع الدولي بأبوظبي

أبوظبي- الأناضول- قال سيرغي شيميزوف، المدير العام لمؤسسة “روستك” الروسية، الأحد، إنهم عرضوا أكثر من 750 قطعة حربية في معرض الدفاع الدولي بأبوظبي.

وانطلقت الأحد، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1235 شركة محلية وعالمية، متخصصة بالصناعات الدفاعية من 57 دولة حول العالم.

وأضاف شيميزوف، في تصريحات على هامش المعرض، أن “هيئة التسليح الروسي” التي تشكل جزء من مجموعة روستك القابضة تولت مهمة عرض آخر التقنيات والمنتجات الصناعية فائقة التكنولوجيا للأغراض الحربية والمدنية خلال المعرض.

و”روستك”، هي شركة روسية تأسست عام 2007، للقيام بإنتاج وتطوير وتصدير المنتجات الصناعية فائقة التكنولوجيا للأغراض الحربية والمدنية.

وأوضح المدير العام لمؤسسة “روستك” الروسية، أن المعرض الدولي يمثل فرصة لروسيا لإبرام اتفاقيات جديدة وإرساء سبل التعاون مع الشركاء التقليديين في العالم، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط التي تبدي اهتماما خاصاً بالصناعات الروسية.

وينطوي تحت شركة “روستك” نحو 700 مؤسسة، من بينها 9 شركات قابضة في مجالات الصناعات الحربية العسكرية و6 شركات في مجالات الصناعات المدنية، إضافة إلى 32 مؤسسة تعمل تحت الإدارة المباشرة للشركة.

وبلغت أرباح الشركة في 2015 حوالي 1.14 تريليون روبل (أكثر من 19 بليون دولار أمريكي).