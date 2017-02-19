الإمارات تتوقع عقد صفقات بقيمة 5.4 مليار دولار في معرض دفاعي

أبوظبي- رويترز- قال متحدث باسم معرض الدفاع الدولي (آيدكس) إن الإمارات عقدت صفقات شراء عسكرية بقيمة 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) الأحد في إطار صفقات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم تتوقع إبرامها خلال معرض للأسلحة هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث راشد الشامسي أن الصفقات التي أبرمت مع شركات محلية ودولية الأحد تشمل صفقة بقيمة ملياري درهم مع شركة نمر الإماراتية للسيارات التابعة لشركة توازن القابضة لإمداد القوات المسلحة الإماراتية بأربعمائة سيارة مصفحة.

وقال إن الإمارات تتوقع منح عقود بأكثر من 20 مليار درهم بحلول نهاية آيدكس. وتشارك أكثر من 1200 شركة في آيدكس أكبر معرض دفاعي في المنطقة.