حبس مسؤول سابق في بلدية الكويت قاتل في صفوف تنظيم الدولة

الكويت- أ ف ب- اصدرت المحكمة العليا في الكويت الأحد حكما بسجن مسؤول سابق في بلدية العاصمة لمدة عشر سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

كما دانت المحكمة المسؤول السابق، بحسب تفاصيل الحكم الذي لم يكشف هويته، بتهمة دعوة اخرين للانضمام إلى التنظيم، وامرت ايضا بتغريمه مبلغ 30 ألف دولار ضمن حكم نهائي لا يمكن للمحكوم ان يستأنفه.

وسبق ان اصدرت محاكم الكويت احكاما بالسجن لفترات مختلفة بحق اعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية وممولين له ومتعاطفين معه.

وفي كانون الاول/ ديسمبر الماضي، حكم على فيليبينية بالسجن لمدة عشر سنوات دينت بالانضمام الى صفوف التنظيم الجهادي والتخطيط لتنفيذ هجمات.

واعلنت السلطات الكويتية في تموز/ يوليو الماضي تفكيك ثلاث خلايا للتنظيم خططت لهجمات بينها تفجير مسجد شيعي وهجوم على هدف تابع لوزارة الداخلية.

وكان انتحاري سعودي فجر نفسه في مسجد شيعي في حزيران/ يونيو 2015 في الكويت ما أدى إلى مقتل 26 شخصا في اكبر هجوم من نوعه تشهده الدولة الخليجية.