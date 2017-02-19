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الطبيب يفشل في إنقاص وزن إدوارد

Feb 19, 2017

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القاهرة ـ كشف الفنان المصري إدوارد عن قيامه بإجراء عدد من العمليات الجراحية، لمساعدته في إنقاص وزنه.

الفنان المصري قال، خلال استضافته ببرنامج “عيش الليلة” على قناة DMC، إن كل العمليات التي أجراها انتهت بالفشل.

إدوارد قال “عملت عملية شفط دهون معملتش حاجة، فعملت عملية تدبيس معدة ومجابتش نتيجة، وأنا أحب أقول للناس إن العمليات دي فاشلة”.

يذكر أن إدوارد يعبش حالة حزن شديدة بعد وفاة والدته إثر تعرضها لأزمة صحية، وقد استقبل الفنان العزاء فيها من عدد كبير من زملائه بالوسط الفني.

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