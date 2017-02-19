ام لأربعة أطفال قتلت نفسها بالقفز أمام قطار وتركت رسالة لشخصٍ غريب

لندن ـ أقدمت أمٌ لأربعة أبناء على الانتحار عبر إلقاء نفسها أمام قطار في لحظات كانت المحطة تزدحم فيها بالركاب بعد ترك رسالة نصية لشخص غريب. بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة.

وتوفيت شارلوت كاش البالغة من العمر 34 عاما بعد إصابتها بالقطار في محطة ويجان الغربية ببريطانيا، بعد ظهر الجمعة.

وكتب أحد الشهود البريطانيين على “تويتر”، “شعرت بالحزن عقب أن ألقت الفتاة بنفسها وأنهت حياتها أمامي في محطة قطار ويجان”.

وأضاف “تركت رسائل نصية وأجرت محادثة قصيرة مع سيدة أخرى، وقفزت أمام القطار”.