زوج يُطلق النار على جاره لأنه نَظَرَ إلى زوجته
Feb 19, 2017
لندن ـ أقدمَ زوجٌ مكسيكيّ غاضب على إطلاق النّار على جاره من مسافة صفر، متهماً إيّاه بأنه كان ينظر إلى زوجته.
وأظهر تسجيلٌ فيديو تمّ تصويره من شرفة أحد المنازل، اطّلعت عليه وطن، الزوج الغاضب وهو يتجادل مع جاره في الشّارع، قبل أن يقوم بإخراج مسدس كان يخبئه تحت ملابسه، ويطلق النّار على جاره دون أن تتضح طبيعةُ إصابته.
ويُسمع في التسجيل جانباً من الحوار الذي دارَ بينَ الرجلين، حيث كان يقول الجار للزوج: “هل تعتقد أنني أخشى لأنك تمتلك مسدساً؟ لا، أنت لا تخيفني”، من ثمّ قُطِعَ التصوير وسمع صوت إطلاق النار صراخ في المكان.
كيف تترك زوجتك تخرج “بنص هدوم” ولا تريد ان ينظر اليها احد؟
” ويُسمع في التسجيل جانباً من الحوار الذي دارَ بينَ الرجلين، حيث كان يقول الجار للزوج: “هل تعتقد أنني أخشى لأنك تمتلك مسدساً؟ لا، أنت لا تخيفني”،” إهـ
دليل على أن الجار أحمق وسفيه
كيف له أن يكلم رجل غاضب ويحمل مسدساُ بهذه الطريقة المستهترة ؟ كان يجب عليه تهدئته أولاً
ولا حول ولا قوة الا بالله