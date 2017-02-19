زوج يُطلق النار على جاره لأنه نَظَرَ إلى زوجته

لندن ـ أقدمَ زوجٌ مكسيكيّ غاضب على إطلاق النّار على جاره من مسافة صفر، متهماً إيّاه بأنه كان ينظر إلى زوجته.

وأظهر تسجيلٌ فيديو تمّ تصويره من شرفة أحد المنازل، اطّلعت عليه وطن، الزوج الغاضب وهو يتجادل مع جاره في الشّارع، قبل أن يقوم بإخراج مسدس كان يخبئه تحت ملابسه، ويطلق النّار على جاره دون أن تتضح طبيعةُ إصابته.

ويُسمع في التسجيل جانباً من الحوار الذي دارَ بينَ الرجلين، حيث كان يقول الجار للزوج: “هل تعتقد أنني أخشى لأنك تمتلك مسدساً؟ لا، أنت لا تخيفني”، من ثمّ قُطِعَ التصوير وسمع صوت إطلاق النار صراخ في المكان.