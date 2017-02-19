العيش بالقرب من طريق مزدحم يعادل تدخين 10 سجائر يومياً

لندن ـ أكدّت دراسة علمية صدرت حديثاً أنّ التنفس في هواء ملوث على الطرق المزدحمة ضار مثل التدخين السلبي لعشر سجائر في اليوم.

وأكد علماء هولنديون أن آثار التدخين تتشابه مع أولئك الذين يعيشون بالقرب من طريق مزدحم، خاصة مع النظر في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والولادة المبكرة، ومشاكل في التنفس، وسرطان الرئة.

وقال الباحثون من دائرة الصحة العامة في أمستردام، إن الذين يعيشون بالقرب من طريق مزدوج يتعرضون للضرر مثل الذي يتعرض لدخان التبغ غير المباشر من عشر سجائر في اليوم.

وقال ساسكيا فان دير زي أحد الباحثين، بحسب ما اطّلعت وطن، إن المقارنة بين آثار التلوث للتدخين السلبي من شأنه أن يجعل من السهل على الساسة والجمهور فهم المخاطر.

ووجد الباحثون أيضا أن الذين يعيشون بالقرب من مصنع للصلب يتعرضون لضرر يعادل التعرض لدخان ثلاث سجائر في اليوم.

وفي وقت سابق حذر الأطباء من أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ صحية كبيرة ما لم يتم إزالة سيارات الديزل من الطرق، حيث أن الأبخرة والسموم من سيارات الديزل تساهم بالفعل في الضباب الدخاني ولها علاقة بوفاة 40000 شخص سنويا.