القوات الحكومية السورية تقترب من مثلث تدمر وتوقف عملياتها في آبار النفط

دمشق ـ د ب أ ـ سيطرت القوات الحكومية السورية مدعومة بمجموعات مسلحة موالية لها اليوم الأحد على تلة جديدة في إطار زحفها باتجاه مدينة تدمر وسط البادية السورية لاستعادتها من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر مصدر عسكري بالقوات الحكومية السورية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن “القوات الحكومية سيطرت اليوم على التلة المعروفة باسم السيرياتيل ومنطقة صمامات الغاز غرب مدينة تدمر على بعد حوالي 15 كم”.

ولفت المصدر إلى القوات الحكومية “تمكنت من تحرير التلة دون قتال بسبب انسحاب مسلحي التنظيم فجر اليوم باتجاه مدينة تدمر”.

وأفاد المصدر بأنه بهذا التقدم الجديد للجيش يصبح مثلث تدمر على مسافة تبلغ نحو 13 كم وهو يعد منطلقا رئيسيا لتحرير المدينة الأثرية والسكنية من تنظيم “داعش” بحسب تعبيره.

وكشف المصدر عن قيام القوات الحكومية بنقل قيادة عملياتها من مطار التيفور غرب تدمر بنحو 60 كم إلى منطقة البيارات بهدف تسهيل تنقل القوات وهجماتها على مواقع التنظيم المتطرف تمهيدا للوصول إلى مدينة تدمر.

وأشار المصدر إلى أن العمليات العسكرية في ريف تدمر الغربي تتركز حاليا على محور الجبهة الغربية للمدينة، وتحديدا في منطقة البيارات وجبل الهيال الاستراتيجى الذي تمكنت القوات الحكومية من الوصول إليها ، معتبرا أن المهمة القادمة ستكون تحرير الجبل ليصبح بذلك الطريق مفتوحا باتجاه تدمر.

وتحدث المصدر عن توقف العمليات العسكرية على محور آبار الغاز والنفط في شمال غرب مدينة تدمر بحوالي 38/ كم، بسبب المقاومة العنيفة للتنظيم المتطرف وقيامه بزراعة آلاف الألغام في الطرقات والمداخل الرئيسية للآبار إضافة إلى ضعف الإسناد الجوي للقوات البرية المهاجمة.

وتمكنت القوات الحكومية السورية مطلع الشهر الجاري من طرد مسلحي “داعش” من معمل حيان للغاز بعد معارك عنيفة مع التنظيم الذي أحرق المعمل وفجر أقساما كبيرة منه.