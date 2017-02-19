﻿بيانات برلمانية عاجلة تحاصر الحكومة المصرية

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأ نواب في البرلمان المصري محاصرة الحكومة ببيانات عاجلة خلال الأيام الماضية، بسبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وشكاوى المواطنين، رغم بدء انخفاض الأسعار، وكذلك في شبهات فساد حكومي.

وتقدم عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، علي عبد الونيس، أمس، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسبب علامات الاستفهام المثارة حول وزير الزراعة المعين حديثا، الدكتور عبد المنعم البنا، والحديث عن تورطه في قضايا فساد.

وقال في بيان، إنه «بمجرد الإعلان عن اختيار وزير الزراعة الجديد ضمن التعديل الوزاري، تحدثت العديد من وسائل الإعلام عن تورطه في قضايا فساد موجودة أمام النائب العام»، مضيفا أن الأمر لم يقف على وسائل الإعلام فقط بل أن بعض النواب تحدثوا عن تورط وزير الزراعة في 18 قضية فساد وهو ما يؤكد أن الأمر خطير ولا بد من توضيحه للرأي العام.

وتابع النائب: هذه الاتهامات المثارة يجب الرد عليها ببيان واضح للشعب المصري من رئيس الوزراء حول تورط الوزير من عدمه، وعن كيفية الاختيار التي جاءت به للوزارة، وألا يتُرك الأمر لوسائل الإعلام تنناوله دون رد واضح من المؤسسات الرسمية، تجنبا لإثارة البلبة في الشارع المصري.

فيما تقدم النائب أحمد سميح ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تقاعس الحكومة عن الضبط الفعلي للأسواق.

وقال إن الحكومة تكتفي بالتصريحات «المخدرة» للشعب حول ضبط الأسعار، وهو أمر بعيد تماما عن الواقع، حسب قوله، مضيفا: الحكومة تركت التجار الجشعين يحققون أرباحا على حساب المواطن الفقير.

وأوضح النائب أن «تصريحات الحكومة لا تغني ولا تسمن من جوع، حتى أنها لم تضع تسعيرة استرشادية لتطبيقها كقرار حكومي يضبط الأسعار، حتى تصدر القوانين المنظمة لذلك». كذلك، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالي بشأن انهيار الخدمات الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، مستندة إلى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات مالية وإدارية أدت لإهدار أموال مخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر، ما ترتب عليه انهيار الخدمات الطبية المقدمة للفقراء. وأيضا، تقدم النائب هشام والي ببيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن إهمال المحميات الطبيعية والسياحة العلاجية في الفيوم.