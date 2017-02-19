﻿عودة ألفي عائلة نازحة إلى حي الرباط في سرت

لندن «القدس العربي»: أكد مصدر في اللجنة المكلفة الإشراف على عودة نازحي سرت أن ألفي عائلة عادت إلى منازلها في حي الرباط الذي يضم عمارات الألف وحدة سكنية، وحي الشعبية، وعمارات الهندية، والمساكن المجاورة لحي الشعبية.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن عودة الألفي عائلة نازحة أمس جاء في إطار المرحلة الثالثة من عودة سكان المدينة والتي تتكون من ست مراحل، بالإضافة إلى المنطقة المحظورة في حي الجيزة البحرية، وعمارات الـ650 شقة، وحي المنارة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى لحي الـ700 والثانية للحي الثالث والرياضية.

وشدد المصدر على أن عودة النازحين متواصلة ضمن المرحلة الثالثة إلى يوم الثلاثاء المقبل، تليها المرحلة الرابعة المخصصة للحيين السكنيين الأول والثاني.