﻿فيون لن ينسحب من السباق الانتخابي رغم اتهامه بالفساد

باريس ـ «القدس العربي»: أعلن مرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون، عدم انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية حتى وإن قرر القضاء التحقيق معه وتوجيه تهم الفساد المالي له.

وتأتي هذه التصريحات، بعد يومين، من قرار نيابة الأموال العامة الفرنسية، التي أكدت أنها ستواصل التحقيق في قضية «الوظائف الوهمية»، على اعتبار أن المعطيات المتوافرة لديها لا تسمح بحفظ الملف وتصنيفه من دون متابعة قضائية.

واعتبر فيون في تصريح أدلى به لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن ترك اليمين دون مرشح مع اقتراب الانتخابات «فضيحة كبرى»، مؤكدا مواصلته للسباق الانتخابي، إذ قال: «أنا مرشح اليمين وسأبقى مرشحا حتى الانتصار».

ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها «حملات تشويه ممنهجة». ولفت إلى اتخذه قرارا بعدم الانسحاب من سباق الانتخابات التي ستجرى في أبريل/نيسان، ومايو/أيار المقبلين، رغم تصريحه سابقاً بأنه سينسحب في حال فتح تحقيق ضده بتهم الفساد.

وفي محاولة منه للعودة إلى السباق من جديد، بعدما هوت شعبيته وعبر عدد كبير من أنصار اليمين عن رفضهم له، وجه فيون كلمة لأنصاره يحثهم فيها على «عزيمتكم وإرادتكم ووقوفكم بجانبي تبقى أفضل رد للذين يهاجمونني، لأنني أحمل برنامجا كبيرا لفرنسا».

وأضاف فيون أن «الفوز أصبح قاب قوسين من نصيبنا». كما قلل من المظاهرات الرافضة له، خصوصا تلك التي اندلعت أثناء تجمعاته الانتخابية الأخيرة في عدد من المدن الفرنسي.

وكان عدد من المواطنين استقبلوا فيون بلافتات ويافطات تتهمه بالفساد المالي، و»سرقة المال العام» كتاب على بعضها «فيون يستحق السجن».

يشار إلى أن فضيحة الفساد تفجرت قبل ثلاثة أسابيع بعدما ذكرت تقرير صحافية أن بينيلوب زوجة فيون، حصلت على ما يقرب من مليون يورو، مقابل اشتغالها مساعدة برلمانية لزوجها في الفترة من 1998 و2012، واعترف فيون بالأموال التي تلقتها زوجته، لكن نفى أن يكون عملها «وهميا».

وبعد ذلك ظهرت ملفات جديدة، بينها استعانة فيون باثنين من أبنائه للعمل معه كمحامين، ودفع لهم مبلغ 84 ألف يورو، في الفترة من 2005 و2007، وكانا وقتئذ لا يزالان طالبين، إضافة إلى اتهامه بالفساد المالي، فيما يخص شركته للاستشارات، وتلقيه أموالا من طرف شركات للتأمين كمستشار، علما أنه كان لا يزال رئيسا للحكومة.

وذكر استطلاع للرأي أجراه معهد «ايفوب»، يوم السبت، أن نحو ثلثي الناخبين الفرنسيين يرغبون في انسحاب فرانسوا فيون من السباق الرئاسي، مفضلين تعويضه بمرشح آخر. وأظهر الاستطلاع أن 65 ٪من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم أبدوا رغبتهم في سحب فيون ترشيحه، بينهم 30 ٪ من ناخبي اليمين، بينما يتمسك بترشحه نحو 70 ٪ من ناخبي اليمين المحافظ. كما أن 71٪ من الفرنسيين أبدوا رفضهم لتبريرات فيون، واتهاماته لليسار باستهدافه من أجل تشويه سمعته.

يذكر أن فيون كان الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية، وكان يتصدر كل استطلاعات الرأي بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن هوت شعبيته بعد تفجر فضيحة «الوظائف الوهمية». وفي آخر استطلاعات الرأي فإن فيون تراجع إلى المرتبة الثالثة، بعد مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون.