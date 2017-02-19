﻿إسرائيل تكشف مهمات «كتيبة النسر» على حدود غزة … وحماس تؤكد انتشار مقاتليها لصدّ توغلات الاحتلال

غزة – «القدس العربي»: بما يشير إلى استمرار الاستعدادات لأي مواجهة محتملة قد تنشب بشكل مباغت، كشفت إسرائيل عن عمل إحدى كتائب الجيش المنتشرة على حدود قطاع غزة وتدعى «كتيبة النسر»، التي توكل لها مهام المراقبة وجمع المعلومات عن أماكن المقاومة، والتصدي لأي هجوم مباغت، في وقت أكدت فيه حركة حماس أيضا، عن انتشار ناشطيها في الجهة المقابلة، في ظل الأجواء الشتوية الباردة، لصد أي محاولة اقتحام إسرائيلية.

وكشف تقرير جديد نشره موقع «واللا» الإسرائيلي مدعوم باللقطات المصورة، شيئا عن عمل «كتيبة النسر»، إحدى الفرق العاملة في جيش الاحتلال، والموكل لها مهام مراقبة الحدود والأوضاع في قطاع غزة عبر الأجهزة التكنولوجية الحديثة. وأظهر التقرير الكتيبة وهي تقوم بنصب كمين وتتابع عن كثب ما يجري على الطرف الآخر من حدود القطاع، حيث المقاومة الفلسطينية هناك.

وحسب التقرير فإن جنود الكتيبة يعملون على كشف الأنشطة السرية للمنظمات الفلسطينية ويحددون الأهداف التي يتم قصفها في المواجهة المقبلة.

ونقل التقرير عن أحد جنود الكتيبة قوله إن حركة حماس تواصل تدريباتها دون انقطاع كل يوم وليلة. وذكر أيضا أن حجم التدريبات والذخائر المستخدمة في التدريبات يشير إلى استعدادات الحركة للمواجهة المقبلة.

ويوضح التقرير كذلك أن أصوات انفجارت ناجمة عن عمليات قصف كان ينفذها الجيش المصري ضد أحد مواقع التنظيمات المتشددة في الجانب المصري من الحدود الفاصلة عن إسرائيل، والقريبة من حدود غزة، وذلك لحظة إعداد التقرير ومرافقة تلك القوة الإسرائيلية.

وذكر الضباط العاملون فيها أن مهمة الجنود في «كتيبة النسر» الحفاظ على الأمن ومراقبة ومتابعة كل حركة على الحدود أو ما تلتقطه الطائرات وغيرها من صور. وأشار إلى أن جنود هذه الكتيبة باستطاعتهم الرد على أي محاولة لاختراق الحدود، معتبرا أن حالة الهدوء الحالية على جبهة قطاع غزة «مضللة ومخادعة»، وأنها من الممكن أن تنتهي في أي وقت. وتحدث في ذات الوقت عن مواصلة حركة حماس تدريباتها وعمليات حفر أنفاقا باستمرار استعدادا للمواجهة المقبلة.

وأشار تقرير أمني سابق حول هذه الكتيبة، إلى أنه يجري اختيار الجنود الذين لديهم قدرات تقنية وتكنولوجية للعمل في هذه الوحدة، إخضاعهم لتدريبات مخصصة ومعقدة وذات سرية عالية.

ويقسم التدريب أعضاءها شقين الأول ميداني، والثاني إلكتروني, وفي الفترة الأخيرة من التدريب يتم دمج العمل الإلكتروني بالميداني بما يمكن الجندي من استخدام الأجهزة التقنية في القتال والقيام بالمهام الأمنية داخل ميدان القتال، أو التدرب على المراقبة الإلكترونية للحدود.

يشار إلى أنه على مقربة من الحدود تنتشر الكثير من المواقع العسكرية لحركة حماس، حيث ينشط أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري باستمرار في عمليات التدريب والتجهيز لأي مواجهة مقبلة.

وفي هذا السياق وبما يشير إلى وجود قوات تابعة للقسام، تقوم هي الأخرى بمهام مشابهة لتلك التي تقوم بها «كتيبة النسر الإسرائيلي»، كتب الناطق باسم حماس حازم قاسم على حسابه على موقع «فيسبوك» وهو يتحدث عن نشاط حماس في تلك المناطق الحدودية «في هذا الوقت وفي هذا البرد القارس والمطر الشديد، تنتشر وحدات المرابطين من أبناء كتائب القسام على طول حدود قطاع غزة، جنبا إلى جنب مع مرابطي فصائل المقاومة». وأكد أن هؤلاء المقاومين «لن يسمحوا للعدو بالتوغل على أرضهم، أو التغول على أهله». وختم الناطق باسم حماس تدوينته «هم جيش من المتطوعين، يبحثون عن كرامة شعبهم وحرية أرضهم».

وسبق وأن تحدث سكان «غلاف غزة» من الإسرائيليين عن سماعهم لأصوات إطلاق الرصاص التدريبي في مواقع حماس، واشتكى آخرون من سماعهم عمليات حفر أسفل منازلهم، في إشارة إلى وصول «أتفاق الهجوم» التي يشيدها ناشطة حماس إلى مناطقهم.

وبرزت «أنفاق المقاومة الهجومية» في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة صيف عام 2014، حيث استخدمها مقاومو حماس في شن هجمات خلف خطوط القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل حدود غزة، وتمكنت فرق من القسام من الدخول عبر الأنفاق إلى ما بعد الحدود، والدخول إلى ثكنات عسكرية والاشتباك مع القوات الإسرائيلية فيها، ومن ثم العودة إلى قطاع غزة.

وتشكل الأنفاق الهجومية مشكلة كبيرة لإسرائيل، التي أعلنت عن تجهيزها مخططا لإقامة سور أسمنتي حول حدود القطاع، بهدف صد هذه الأنفاق وإبطال مفعولها في أي مواجهة مقبلة، وذلك في ظل استمرار التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي، للاستعداد للتصدي لعمليات اختراق الحدود.

وكان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد قال السبت الماضي وخلال تشييع أحد أعضاء حماس الأوائل شرق مدينة غزة «إن غزة قاتلت وأبدعت في حروبها مع العدو الإسرائيلي وخاصة معركة العصف المأكول صيف عام 2014». وأكد هنية «ما من مرجع من مراجع الأمة العربية والإسلامية إلا ويعرف ماذا تعني غزة وماذا تعني الشجاعية في بطولاتها وصبرها وأدائها وعطائها».

يشار إلى أن حي الشجاعية شرق مدينة غزة، شهد خلال الحرب الأخيرة مواجهات مسلحة قوية وعنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال، حيث أعلن الجناح المسلح لحماس عن تمكنه من أسر أحد الجنود الإسرائيليين خلال أحد الاشتباكات التي اندلعت وقت الدخول الإسرائيلي البري في بدايات الحرب الأخيرة التي دامت 51 يوما.