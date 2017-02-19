﻿رئيس الحكومة التونسية: حان الوقت لمنع سجن مستهلكي المخدرات

تونس – «القدس العربي»: دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى إلغاء سجن مستهلكي المخدرات في البلاد، في وقت تتجه السلطات إلى الغاء القانون القديم المثير للجدل والمتعلق بمكافحة المخدرات وتعويضه بقانون جديد تتم مناقشته حالياً في البرلمان.

وخلال افتتاحه لأحد مراكز علاج المدمنين على المخدرات في ولاية «زغوان» القريبة من العاصمة، طالب الشاهد بالتعجيل في تغيير القانون 52 المتعلق بمكافحة المخدرات وتعويضه بالقانون الجديد، داعياً إلى إلغاء عقوبة السجن ضد مستهلكي المخدرات مقابل تشديدها على مروّجيها، مع ضرورة الإحاطة النفسية والاجتماعية لمدمني المخدرات من الشباب خاصة. وتفاعل عدد من السياسيين والنشطاء مع دعوة الشاهد الذي استخدم عبارة «الحبس لا» كتعبير عن تأييده لحملة إلكترونية تستخدم هذا التعبير وتدعو السلطات للوقف عن سجن مستهلكي المخدرات. وكتب رئيس حزب «آفاق تونس» ياسين إبراهيم على صحفته في موقع «فيسبوك»: «الدولة يجب أن تفعل إمكانياتها (في مكافحة المخدرات) بدل أن تضع الشباب (المستهلكين) في السجن»، داعياً إلى ملاحقة مروّجي المخدرات في البلاد، فيما نشرت كاتبة الدولة لشؤون الشباب فاتن قلال صورة لها مع عبارة «الحبس لا» للتعبير عن تأييدها للحملة ضد سجن مستهلكي المخدرات. ويؤكد القائمون على صفحة «الحبس لا» أن أكثر من 120 ألف تونسي «دمرت حياتهم منذ عام 1992 بسبب سيجارة زطلة (مخدرات). الكثير من الشباب تركوا الدراسة وخسروا عملهم ووجدوا أنفسهم يعيشون مع المجرمين والإرهابيين بسبب قانون غير دستوري وضعه نظام بن علي ليستعمله كأداة لقمع كل من تجرأ ووقف في وجهه»، مشيرين إلى أن القانون لم يساهم في التقليل من نسبة استهلاك المخدرات في البلاد. وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت السلطات التونسية مؤخراً بإلغاء القانون 52 الذي قالت إنه يتسبب في زج آلاف الشباب في السجن سنوياً، معتبرة أن «هذه السياسة القمعية لا تتماشى مع التوجه الديمقراطي الذي اتخذته تونس بعد الثورة». يُذكر أن وزيرة الصحة سميرة مرعي كشفت مؤخراً عن وجود أكثر من 800 نوع من المخدرات في البلاد، مشيرة إلى أن نسبة الإدمان ارتفعت كثيراً في السنوات الأخيرة، كما أكدت أن الحكومة تتجه لإحداث مرصد وطني للمخدرات بهدف حصر عدد المستهلكين ومعالجتهم صحيا ونفسيا، مشيرة إلى أن علاج مدمني المخدرات يكلف الدولة أموالا طائلة تقدر بثلاثين دولار يوميا للشخص الواحد.