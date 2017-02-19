﻿الكشف عن قمة سرية عقدت في العقبة وجمعت نتنياهو والسيسي وعبد الله الثاني برعاية كيري

الناصرة – «القدس العربي»: تواصل إسرائيل انتهاك الحقوق الفلسطينية مستقوية بالولايات المتحدة، وبالتزامن يواصل قادة عرب اللقاءات السرية مع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو المواظب على التفاخر بعلاقات تعاون مع دول عربية خلسة. وكشفت صحيفة «هآرتس» في تقرير خاص بها، أول من أمس، أن اجتماع قمة شهدته مدينة العقبة الأردنية، قبل عام، شارك فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورعاه وزير الخارجية الأمريكي حينذاك جون كيري في غياب مندوب فلسطيني. وقالت «هآرتس» إن كيري استعرض خلال القمة المذكورة مبادرة سلام إقليمية، شملت اعترافا بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات بينها وبين الفلسطينيين بدعم دول عربية».

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو امتنع عن الرد بالإيجاب على المقترح، وادعى أنه سيواجه صعوبة في الحصول على تأييد أغلبية داخل ائتلافه اليميني المتطرف. ولذلك استخدمت هذه القمة أساسا لمحادثات بين نتنياهو وبين رئيس المعارضة وكتلة «المعسكر الصهيوني» يتسحاق هرتسوغ، حول انضمام الأخير للحكومة وتشكيل حكومة وحدة تتيح فتح مرحلة جديدة من المفاوضات ضمن قمة إقليمية. وانكشف أمر انعقاد هذه القمة السرية من خلال محادثات أجراها المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، مع موظفين كبار سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما. ويبدو أن المصادر الأمريكية رغبت بإيصال رسالة مفادها أن حديث نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قمة إقليمية ليست سوى بضاعة قديمة من فترة الرئيس أوباما.

ورفض نتنياهو لمبادرة السلام الإقليمية هذه لم يمنعه من الاستمرار بعدها بالمطالبة والتحدث رسميا عن وجوب التقدم في عملية السلام من خلال مبادرة كهذه والاعتراف بـ» الدولة اليهودية» مما يثبت زيف نواياه وحقيقة موقفه من السلام. وبادر كيري إلى هذه القمة السرية، في أعقاب لقاء في البيت الأبيض بين نتنياهو وأوباما، الذي لم يؤمن بجدية نتنياهو حيال استئناف «عملية سلام». وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، التقى نتنياهو مع كيري واقترح الأخير استئناف المفاوضات بعد القيام بخطوات لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينها منح تصاريح بناء مكثفة للفلسطينيين في المنطقة «ج» مقابل موافقة أمريكية على تنفيذ أعمال بناء في الكتل الاستيطانية، من دون أن يوضح ما إذا كان سيجمد البناء خارج الكتل. وبعد أسبوعين، عقد نتنياهو اجتماعين للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حاول خلالهما تجنيد دعم للخطوات التي اقترحها على كيري، لكن وزيري «البيت اليهودي» نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، عارضا ذلك بشدة. وبحسب الادعاء فإن تحمس نتنياهو تراجع في أعقاب عمليات نفذها فلسطينيون حينذاك. وعندما زار كيري إسرائيل في 24 تشرين الثاني 2015، أبلغه نتنياهو بأن الخطوات التي اقترحها قبل ذلك بأسبوعين لن تنفذ. بعد ذلك التقى كيري مع هرتسوغ لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، لكنه حصل على إجابة سلبية، بعد أن أوضح هرتسوغ أنه لا يوجد أي مؤشر على إمكانية تغيير سياسة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف.

إلا أن كيري لم يستسلم، وبلور مع مستشاريه، خلال الشهرين التاليين، وثيقة شملت مبادئ لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية في إطار مبادرة سلام إقليمية بمشاركة دول عربية.

وشملت مبادرة كيري ست نقاط:

أولا: حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي على أساس حدود 1967، مع تبادل أراض معين.

ثانيا: تحقيق رؤية القرار 181 للأمم المتحدة، أي قرار تقسيم فلسطين، لدولتين للشعبين تعترف الواحدة بالأخرى وتمنح المساواة في الحقوق لمواطنيهما.

ثالثا: حل عادل ومتفق عليه ونزيه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يتلاءم مع حل الدولتين للشعبين ولا يؤثر على الصبغة الأساسية لإسرائيل.

رابعا: حل متفق عليه بشأن القدس كعاصمة للدولتين باعتراف المجتمع الدولي وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بموجب نظام الوضع القائم.

خامسا: توفير رد لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة ناجعة وضمان قدرة فلسطين على توفير الأمن لمواطنيها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.

سادسا: انتهاء الصراع ونهاية المطالب، التي تسمح بتطبيع علاقات وعلاقات أمنية إقليمية متزايدة وفقا لرؤية مبادرة السلام العربية. واستعرض كيري أمام نتنياهو هذه المبادئ أثناء لقائهما في دافوس في 21 كانون الثاني/ يناير 2016، واقترح عقد لقاء قمة يشارك فيها إلى جانبهما السيسي وعبد الله الثاني من أجل دفع المبادرة. وفي نهاية الشهر نفسه تحدث كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأطلعه على مضمون محادثته مع نتنياهو في دافوس. وعقدت القمة السرية في العقبة في 21 شباط/فبراير، بعد الاتفاق على أن تبقى طي الكتمان، ورغم أن عباس لم يشارك فيها إلا أنه علم بأمر انعقادها وحتى أنه التقى كيري صبيحة يوم انعقادها.

وقبل انعقاد القمة، اجتمع كيري مع الملك عبد الله الثاني وطالبه بإقناع دول عربية مثل السعودية والإمارات بمبادرة السلام الأمريكية وممارسة ضغوط على عباس لاستئناف المفاوضات على أساس هذه المبادرة. واللافت ان كيري طالب السيسي بأن يقنع نتنياهو باستئناف المفاوضات، ووافق الملك الأردني والسيسي على ذلك. وأكد الموظفون الأمريكيون على أن نتنياهو تهرب من إعطاء أجوبة واضحة على المبادرة، واستعرض مجموعة تحفظات، واعتبر أن مبادئها مفصلة أكثر مما ينبغي وأنه سيواجه صعوبة في تجنيد دعم لها داخل ائتلافه. وقالت الصحيفة إن القمة ناقشت الوضع في المنطقة بشكل عام، وإن عبد الله الثاني والسيسي وجها انتقادات حول سياسة أوباما في الشرق الأوسط، خصوصا تجاه إيران وسورية، لكنهما تعاونا مع كيري وحاولا إقناع نتنياهو بالمبادرة. واشار الموظفون الأمريكيون الذين تحدثوا إلى الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو كان مترددا خلال القمة، وبدلا من التطرق إلى المبادرة استعرض مقترحا أسماه «خطة الخمس نقاط « شملت المقترحات التي طرحها على كيري تجاه الفلسطينيين وتراجع عنها بسبب معارضة «البيت اليهودي». كما طالب نتنياهو باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من خلال مؤتمر يشارك فيه السعوديون والإماراتيون ودول سنية أخرى. وانفضت القمة بعد الاتفاق على مواصلة البحث في مقترحات متنوعة.

وفي إسرائيل، أطلع نتنياهو رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ على نتائج القمة. وبحسب «هآرتس» شكك عبد الله والسيسي بقدرة نتنياهو على دفع عملية سياسية حقيقية في ائتلافه، واعتبرا أن انضمام هرتسوغ أو حزب «ييش عتيد» برئاسة يائير لبيد لحكومة نتنياهو سيكون مؤشرا على جدية نتنياهو ويبرر ممارسة ضغوط على الفلسطينيين أو بذل جهود لتجنيد السعودية ودول أخرى لهذه العملية السياسية.