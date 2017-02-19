﻿سوريا: خطف وابتزاز يهددان شبان السويداء… ومافيات تستغل التدهور الأمني

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: ضمن سباق محموم بين عصابات الخطف والمتاجرة، التي لم تترك في محافظتي درعا والسويداء، جنوب سوريا، وسيلة إلا واتبعتها للإيقاع بالضحايا، وكسب أموال المدنيين، في ظل غياب دور أجهزة النظام الأمنية التي تفرض سيطرتها على معظم المنطقة، ابتكرت تلك المافيات أخيراً طرقاً جديدة لخطف الشبان والمقايضة عليهم بملايين الليرات، والتي بلغت مطالبها خلال الأسبوع الأخير في السويداء وحدها 100 مليون ليرة سورية.

وتزدهر تجارة البشر حسب الناشط الإعلامي الملقب «أبو ريان معروف» من أبناء السويداء، بين المحافظتين الجارتين، بفعل المافيات المنظمة والموزعة على كل من درعا والسويداء ضمن عمل منسق للخطف والمطالبة بالفدية، ثم تقاسم الأرباح.

وقال لـ «القدس العربي»: «أقدم مجهولون يوم الخميس، على اختطاف مجموعة من أهالي درعا النازحين إلى السويداء، وطلبوا من ذويهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، مستغلين عمليات الخطف المضاد، الذي باتت عرفاً سائداً لدى أهالي المنطقة، كنوع من استرداد الحق، وإعادة المحتجزين إلى أهلهم.

وأوضح أن ذوي الشاب ولاء زين الدين المختطف الشهر الماضي في درعا، احتجزوا يوم الخميس 12 مدنياً «خطف مضاد»، بهدف الضغط على خاطفيه للإفراج عن ابنهم، فاستغل شبان مسلحون من السويداء الحادثة ونصبوا حواجز في الريف الغربي من المحافظة، واختطفوا بدورهم عدداً غير معلوم من أهالي درعا، وطالبت كل جهة بفدية معينة.

وأضاف معروف: «وثّقنا خلال الشهرين الأخيرين اختطاف واحتجاز أكثر من 70 شخصاً من أهالي المحافظتين، بينما بلغت الأرقام المالية المطلوبة من العصابات، خلال اليومين الأخيرين فقط 100 مليون ليرة سورية.

وزاد: «يتحدر بعض المخطوفين من بلدة المليحة الشرقية والكرك والجيزة، في درعا، وبلدات متفرقة من السويداء، جميعهم شبان، ولا وجود لنساء أو أطفال بين المخطوفين، فيما وثّقنا حالات اختطاف لعدد من كبار السن أو المرضى، ممن تُركوا لحالتهم الصحية».

وأوضح أن «الخطف المضاد»، الذي يُجبر الأهالي على القيام به، غالباً ما تسوده الإنسانية، فالهدف منه أولاً وأخيراً تفادي دفع الفدية للخاطفين، وإجبارهم على ترك المحتجزين لديهم من دون مقابل.

الأمر الذي أكده الناشط الإعلامي صهيب عقيل لـ «القدس العربي» قائلاً: «اختطف أهالي قرية المزرعة 25 شخصا من درعا، لإجبار العصابة في حوران على الإفراج عن ابنهم، وكان بين المختطفين 5 أشخاص كبار في السن ومرضى، فاضطر أهالي المزرعة إلى الإفراج عنهم رأفة بوضعهم الصحي، رغم المعاملة السيئة والتعذيب من قبل عصابات حوران والسويداء، والتجييش الذي يجبر المدنيين على الخطف والمقـايضة».

وتابع صهيب، يرسل الخاطفون في كل يوم مقطعاً مصوراً لتعذيب أحد الضحايا، مشبعاً بالإهانات والشتائم، مما يثير السخط الشديد عند معظم أهالي السويداء.

المافيات حسب مصادر أهلية تتقاسم الأدوار، حيث يقوم قسم من العصابة باختطاف الضحية في السويداء، ليتم تسليمه إلى القسم الثاني من العصابة وهي المسؤولة عن تعذيب الضحية، وتصويره، ونشر المقاطع المصورة، مع الضرب والإهانة، في سبيل الضغط على ذويه لدفع المبلغ المحدد، لإنقاذ إبنهم.