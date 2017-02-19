﻿قوات النظام السوري تهاجم مناطق للمعارضة في حمص ودرعا ودمشق

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية جددت صباح امس الاحد قصفها الصاروخي على مناطق في حي القابون الذي تسيطر عليه المعارضة في شمال شرق العاصمة دمشق.

وذكر في بيان أن القوات استهدفت الحي بنحو ثمانية صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض ـ أرض، عقب قصف استهدف الحي ذاته عند منتصف ليل السبت/الأحد، بصواريخ من ذات النوع.

وقال أحد المسعفين والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية أطلقت صواريخ على منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة على مشارف دمشق امس الاحد في تصعيد جديد.

وأضافا أن هذا أكبر هجوم منذ عامين على الأقل على حي القابون إلى الشمال الشرقي من المدينة.

كما قال شاهد من الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني إن قذائف سقطت على مناطق تسيطر عليها الحكومة أقرب لوسط دمشق وقرب القابون أمس الاحد ولم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى. وقال الإعلام الحربي إن ثلاث قذائف سقطت قرب حي العدوي وحي التجارة في دمشق. وقال المسعف الذي طلب عدم نشر اسمه إن قناصا تابعا لقوات الحكومة قتل شخصا في المنطقة السبت وسقطت صواريخ على مقابر على أطراف القابون. وذكر المرصد أيضا أن هجمات وقعت على مقبرة.

وقال مراقبون إن طائرات سورية نفذت ضربات على مناطق محاصرة تسيطر عليها المعارضة في حمص ودرعا وفي ضواحي العاصمة دمشق السبت فيما بدا أنه تكثيف للهجمات في غرب البلاد.

ومعظم أنحاء غرب سوريا ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار هش لكنه سار تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة في 30 كانون الأول/ديسمبر. واستمر القتال مع اتهام كل طرف للآخر باختراق الهدنة. ومن المقرر عقد محادثات سلام في جنيف الأسبوع المقبل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية نفذت هجمات بالصواريخ ونيران المدفعية على حيي القابون وبرزة الواقعين على الأطراف الشمالية الشرقية من العاصمة دمشق وتسيطر عليهما المعارضة حيث قتل تسعة أشخاص على الأقل.

وقال شاهد إنه سمع دوي انفجارات قوية من تلك المنطقة. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السورية.

وقتل 17 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين، مساء السبت، في قصف مدفعي عنيف نفذته قوات النظام السوري على حي القابون.

وقالت مصادر ميدانية، إن مدفعية النظام السوري شنت السبت، قصفاً مكثفاً، لليوم الثالث على التوالي، على حي القابون.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القصف أدّى إلى سقوط أربعة قتلى، قبل أن تعاود المدفعية استهداف المشيعين، مما رفع من حصيلة القتلى إلى 17 قتيلا.

وأشارت إلى أن تصعيد نظام السوري ضد المنطقة، يهدف إلى تنفيذ سياسة التهجير التي انتهجها في كافة المناطق التابعة للمعارضة السورية في دمشق ومحيطها.

واعتبرت الأمر بأن ذلك سيؤدي إلى استكمال الحصار والضغط على المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية. وقال المرصد إن القوات الجوية السورية نفذت ضربات في مناطق محاصرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة بمدينة حمص السبت مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى خلال قرابة أسبوعين من الغارات الجوية إلى أكثر من 20 قتيلا.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني إن قصفا بالطائرات والمدفعية استهدف المعارضة في الوعر رداً على إطلاق مقاتلي المعارضة النار على مناطق سكنية في أحياء بحمص تسيطر عليها الحكومة.

وظل حي الوعر -آخر حي تسيطر عليه المعارضة في المدينة الواقعة بغرب سوريا ـ لشهور بعيدا عن العنف المستعر في أنحاء أخرى من البلاد فيما كانت الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع مقاتلي المعارضة هناك.

وحاولت دمشق التوصل لاتفاق في الوعر يمكن بموجبه لمقاتلي المعارضة وعائلاتهم مغادرة المنطقة لتتولى الحكومة السيطرة. وبمقتضى اتفاقات محلية مشابهة في مناطق أخرى من غرب سوريا غادر مقاتلو المعارضة بأسلحة خفيفة وتوجهوا في الأغلب إلى محافظة إدلب.

وتقول المعارضة إن مثل هذه الاتفاقات تأتي ضمن استراتيجية حكومية لإرغام السكان على النزوح من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة بعد سنوات من الحصار والقصف.

وفي أيلول/ سبتمبر غادر نحو 120 مقاتلا وعائلاتهم الوعر بموجب اتفاق مع الحكومة ولكن لم ترد تقارير أخرى بمغادرة المقاتلين المنطقة. ويقدر المرصد أن آلاف المقاتلين ما زالوا في المنطقة.

وفي محافظة درعا قال المرصد إن الطائرات السورية والروسية كثفت قصفها لمناطق تسيطر عليها المعارضة حيث وصلت إلى «أكثر من 70 غارة وضربة جوية» على مدن وبلدات في الريف الشرقي لدرعا يومي الجمعة والسبت.

وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في بلدة أم المياذن وقتل شخص واحد في بلدة بصرى الشام.

واتفاق وقف إطلاق النار مدعوم من جانب روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد ومن جانب تركيا التي تدعم بعض جماعات المعارضة لكن القتال لم ينقطع منذ إبرام الاتفاق.

ولا يشمل الاتفاق تنظيم «الدولة» و»جبهة فتح الشام» التي كانت فرعا لتنظيم «القاعدة» في سوريا.