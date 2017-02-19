﻿برشلونة تحتضن أكبر تظاهرة في تاريخ الدفاع عن اللاجئين وتندد بسياسة الاتحاد الأوروبي وترامب

مدريد – «القدس العربي» شهدت مدينة برشلونة شمال شرق اسبانيا أكبر تظاهرة أوروبية تطالب باستقبال اللاجئين الذين يعانون في مناطق من مختلف العالم وأساساً في الضفة الجنوبية لبحر المتوسط مثل الأزمة السورية، بينما تذهب حكومات الإتحاد الأوروبي إلى تشديد الإجراءات الأمنية بما فيها تلك التي تمتد الى شواطئ بعض الدول مثل ليبيا. وكانت التظاهرة ضخمة بكل المقاييس في مدينة برشلونة مساء السبت، وربما من أكبر التظاهرات في تاريخ الدفاع عن المهاجرين واللاجئين في أوروبا. وقدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو نصف مليون بينما قالت السلطات والتي اعتادت التقليل من الأرقام بحوالي 160 ألف، ورغم الاختلاف بين الرقمين، يقول المراقبون أن نسبة 160 في حد ذاتها كبيرة للغاية.

ومن العوامل التي ساهمت في نجاح هذه التظاهرة التضامن التاريخي لمنطقة كتالونيا وعاصمتها برشلونة بالقضايا الإنسانية التي تجري في البحر الأبيض المتوسط، ثم موقف مؤسسات الحكم الذاتي سواء الحكومة المحلية أو بلدية برشلونة التي تركز كثيراً على ملف المهاجرين وتطالب باستقبالهم وفي الوقت ذاته، سياسة الهجوم على المهاجرين واللاجئين التي تتبناها الحركات القوية المتطرفة والدفعة القوية لخطاب الكراهية ومعاداة المهاجرين الذي ينتعش مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وينعش في المقابل سياسة التضامن ومنها التظاهر كما حدث في برشلونة. ولهذا كان الكثير من اللافتات تندد بالرئيس ترامب.

وتعتبر تظاهرة برشلونة صرخة ضد حكومات الاتحاد الأوروبي التي تراوغ وتناور حتى لا تستقبل اللاجئين بطريقة منتظمة وتكتفي بالذين يغامرون بحياتهم في قوارب الهجرة انطلاقا من سواحل الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وكذلك تركيا، ويموت الآلاف منهم سنويا.

وتنقسم الدول الأوروبية الى ثلاث: دول قامت باستقبال اللاجئين مثل المانيا التي استقبل مئات الآلاف وكذلك إيطاليا، ودول استقبلت عدداً محدوداً للغاية مثل فرنسا واسبانيا حيث لم تستقبل حتى 10% من الحصص المنوط بها أو التي التزمت بها، بينما هناك دول ترفض رفضا قاطعا استقبال اللاجئين مثل بريطانيا وبولونيا وهنغاريا.

ولم يعد الاتحاد الأوروبي يبلور سياسات تضامنية وإنسانية بشأن ملف اللاجئين بل يبلور إجراءات أمنية وعسكرية، ومن أبرزها الاتفاقيات التي وقعها مع دول مثل تركيا التي استفادت من مبالغ مالية ضخمة مقابل منع اللاجئين السوريين، ومع دول مثل ليبيا التي تنطلق منها القوارب ومع دول مثل المغرب التي تسيطر على هجرة اللاجئين وتمنعهم من الوصول الى اسبانيا.