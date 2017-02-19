﻿«الحشد الشعبي»: حراس برلماني سني ساهموا في فتنة شيعية

بغداد ـ «القدس العربي» : اتهمت ميليشيا «الحشد الشعبي» مجموعة من حراس البرلماني السني، ظافر العاني، بالمشاركة في الفتنة التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية أشخاص بين متظاهرين ورجال أمن سقطوا في ساحة التحرير ببغداد مطلع الشهر الحالي.

وقال حساب الحشد الشعبي المدني (حساب موثق لميليشيا الحشد على موقع فيسبوك) إن «قوة من الاستخبارات اعتقلت عناصر يعملون في حماية النائب البرلماني ظافر العاني وفي حوزتهم مسدسات كاتمة للصوت أثناء التظاهرات التي جرت في ساحة التحرير وسط بغداد مطلع الأسبوع الحالي».

وأضاف القائمون على الحساب أن «عملية الاعتقال جرت بسرية تامة وأن عناصر حماية البرلماني السني يعتقد أنهم ضالعون في عمليات اغتيال جرت بكواتم الصوت داخل صفوف المتظاهرين الهدف منها إحداث فتنة داخلية بين المتظاهرين الشيعة وعناصر الأمن، وذلك تمهيداً لحصول صدامات بين الطرفين».

وتابعوا أن «التحقيقات متواصلة مع حماية البرلماني العاني وأن الاعترافات شملت تنفيذ عمليات أخرى، فضلاً عن اغتيال المتظاهرين في ساحة التحرير»، فيما وعدوا بـ»الكشف عن نتائج مثيرة للجمهور خلال الفترة المقبلة».

وسبق لقوات الأمن العراقية وخلال حقبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن قامت باعتقال طاقم الحماية الأمنية لنائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، ونشرت اعترافات مصورة لهم في وسائل الإعلام تضمنت قيامهم بعمليات اغتيال وتفجير قبل أن يثبت المحامي الشخصي للهاشمي أن اثنين من أفراد الحماية قتلوا أثناء التعذيب الرامي إلى انتزاع اعترافات كاذبة منهم.

كما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق أن أحد أفراد حماية الهاشمي توفي تحت التعذيب، وأن الصور التي حصلت عليها أظهرت وجود حروق وجروح في جسم المتوفي، بينما نفت السلطات العراقية تقارير المنظمة الدولية وقالت إن عنصر الحماية توفي بمرض الفشل الكلوي.

وأعلن مصدر في ائتلاف متحدون «كتلة برلمانية سابقة» في عام 2007 أن قوة أمنية تتبع لعمليات بغداد اعتقلت معظم الطاقم الأمني للنائب ظافر العاني وقاموا بضربهم وإهانتهم في الشارع قبل أن يدعوا الجماهير إلى التقدم بشكاوى ضد أفراد الفريق الأمني بتهم عمليات اغتيال وخطف جرت أثناء الأحداث الطائفية التي عصفت بالعراق في عامي 2006 و»2007.

ويرى مراقبون أن اعتقال طواقم الحماية والتشهير بهم في وسائل الإعلام هو أحد الأساليب المفضلة في التسقيط السياسي بالعراق.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل العراقي عدنان الحاج إن «هذا الأسلوب يتبع بشكل دائم مع السياسيين السنة لكونهم الحلقة الأضعف في سلسلة الأحزاب والكتل السياسية في العراق».

وبين لـ«القدس العربي» أن «هذه الطريقة متبعة منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر وأن هناك العشرات من العناصر الأمنية الذين عملوا في حماية الشخصيات السياسية السنية وهم يقبعون الآن في السجون وصدرت بحق معظمهم أحكام بالإعدام أو السجن لسنوات طويلة».

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، قد أصدرت، في مطلع عام 2014 حكماً بالإعدام بحق أربعة من حماية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي على خلفية اشتراكهم بتفجير عبوة ناسفة.