﻿غوارديولا: لن أعود إلى تدريب برشلونة!

مانشستر – الأناضول: أكد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لن يعود مجددا لتدريب برشلونة في حالة رحيل مدربه الحالي لويس إنريكي. وقال: «لن أعود أبدا إلى ملعب كامب نو، ولا صحة للأنباء التي ترددت حول محاولات من بعض نجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي لإقناعي بالعودة الصيف المقبل». وأضاف: «حققت 14 لقبا مع برشلونة خلال 4 أعوام، وفترة عملي معه انتهت». وعن الهزيمة الثقيلة التي مني بها برشلونة من باريس سان جيرمان بأربعة أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا، قال: «من وجهة نظري ما زال برشلونة الأفضل بالعالم، وما زال بإمكانه العودة في مباراة الإياب». وختم بالقول: «على مدار 10 سنوات أثبت برشلونة أنه مصدر كرة القدم في العالم، نصيحتي للجميع ألا ينتقدوا برشلونة كثيرا».

بيرلو يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد

روما – د ب أ: يستعد النجم المخضرم أندريا بيرلو لاعب وسط نيويورك سيتي الأمريكي للعودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي. ووفقا لصحيفة «توتو سبورت» فإن بيرلو سيتولى منصب سفير لشعار يوفنتوس عقب نهاية مشواره في الدوري الأمريكي. ولم يتحدد موعد تولي بيرلو (38 عاما) منصبه الجديد، لكن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء مسيرته الكروية. ويرى يوفنتوس أن بيرلو خير ممثل لشعار النادي داخل ايطاليا وخارجها. وينتهي عقد بيرلو مع نيويورك سيتي في كانون الأول/ ديسمبر 2017. وقضى بيرلو أربعة أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي ثم رحل للدوري الأمريكي في صيف 2015.

غوتزه يواصل الغياب عن دورتموند!

دوسلدورف – د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أن غياب لاعب وسطه ماريو غوتزه سيستمر لأسبوعين آخرين، بينما يغيب زميله في خط الوسط سيبستيان روده حتى نهاية أذار/ مارس المقبل. ولا يزال لاعب المنتخب الألماني غوتزه، الذي غاب عن دورتموند في مباراتيه الماضيتين، يعاني من مشكلة عضلية. أما روده، فيحتاج إلى الخضوع لجراحة بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

ديلاني لاعب بريمن يتعرض لكسر في عظمة الوجنة!

برلين – د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني أن لاعب وسطه الدنماركي توماس ديلاني تعرض لكسر في عظمة الوجنة خلال المباراة التي فاز فيها على مضيفه ماينز 2/صفر السبت في البوندسليغا. ومن المتوقع أن يغيب ديلاني (25 عاما)، الوافد من كوبنهاغن الشهر الماضي، عن بريمن خلال المباراة أمام فولفسبورغ يوم الجمعة المقبل. وسجل ديلاني الهدف الثاني لبريمن من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يصطدم بلاعب ماينز جون كوردوبا ويتم استبداله، وقضى الليلة الماضية في المستشفى.

الاتفاق السعودي ينهي عقد مدربه جاريدو ويعين إلكو مكانه

الرياض – د ب أ: أعلن نادي الاتفاق السعودي عن توصله لاتفاق مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو لإنهاء التعاقد بالتراضي بينهما. وقدمت إدارة النادي شكرها لجاريدو على المجهود الذي بذله مع الفريق في الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة. وكلفت إدارة النادي الهولندي إلكو يوهانس مدرب الفريق الأولمبي بالنادي بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين. وأكدت إدارة النادي ثقتها في المدرب إلكو الذي سبق له قيادة الفريق الأول.

الزمالك المصري يشدد العقوبات على مخالفات لاعبيه

القاهرة – الأناضول: جدد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي بعد الأنباء التي ترددت حول إقالته. وبعد اجتماع بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، قال مرتضى منصور رئيس النادي: «أجدد الثقة في الجهاز الفني بقيادة حلمي ورفاقه حيث تم التطرق خلال الجلسة للسلبيات التي وقع فيها الفريق في مباراة الانتاج الحربي الأخيرة بالدوري، والتي خسرها الفريق». وأضاف: «الزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر ويحتل المركز الثالث بالدوري. هذا لا يصح والمفترض وجود الفريق في الصدارة بفارق 10 نقاط». ولفت إلى أنه تم فرض غرامة على الحارس محمود جنش 25 ألف جنيه (1600 دولار) بسب الخطأ في تقديره للهدفين اللذين سكنا مرماه في مباراة الانتاج الحربي، بالإضافة إلى تغريم اللاعب محمود الونش 50 ألف جنيه، بعد سقوطه في «أخطاء فادحة» خلال اللقاء. وختم بالإعلان عن قرارات إدارية جديدة في اللائحة، قائلا: «أي مناقشة من أي لاعب مع حكم المباراة سيغرم 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى حصول أي لاعب على إنذار والاعتراض عليه عقوبته 100 ألف جنيه، وأي طلب من اللاعب بتنفيذ ركلة حرة خلاف رأي الجهاز الفني 50 ألف جنيه».