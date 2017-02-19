﻿بطولة قطر: بليسكوفا تقهر عناد فوزنياكي وتتوج باللقب

الدوحة – د ب أ: توجت التشيكية كارولينا بليسكوفا مسيرتها الرائعة في بطولة قطر المفتوحة للتنس بإحراز اللقب اثر فوزها 6/3 و6/4 على الدنماركية كارولين فوزنياكي في المباراة النهائية.

وتغلبت اللاعبتان على الإجهاد الذي رافقهما إلى المباراة النهائية بعدما خاضتا مباراتي دور الثمانية والمربع الذهبي قبلها بيوم. وقدمت اللاعبتان مباراة قوية في النهائي، قبل أن تحسم بليسكوفا اللقاء لتتوج بلقب النسخة الخامسة عشرة من بطولة قطر وتحصل على 132 ألف و740 دولارا، هي قيمة الجائزة المالية للفائزة باللقب. وحققت بليسكوفا المصنفة الثانية للبطولة والثالثة عالميا انتصارها الأول في المواجهات التي جمعتها مع فوزنياكي على مدار مسيرتهما، لكن آخر مواجهة سابقة بينهما كانت في 2014 قبل وصول بليسكوفا للمراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي.