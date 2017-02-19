﻿الدوري المصري: الأهلي يستعيد انتصاراته بثنائية في المقاولون العرب

القاهرة – د ب أ: استعاد الأهلي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري المصري، بعدما تغلب على ضيفه المقاولون العرب 2/صفر في المرحلة التاسعة عشرة، التي شهدت أيضا فوز سموحة على مضيفه مصر المقاصة 4/3.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل بدون أهداف مع الإسماعيلي في المرحلة الماضية، إلى 49 نقطة، متربعا على الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه المقاصة. وتجمد رصيد المقاولون، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والتاسعة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز العاشر. وعجز الأهلي عن التسجيل طوال 75 دقيقة، قبل أن يحرز نجمه المخضرم عماد متعب الهدف الأول بعد مرور دقيقة واحدة على مشاركته في المباراة من مقاعد البدلاء. وأضاف البديل الآخر مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 80. وواصل مصر المقاصة نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تكبد هزيمته الثالثة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته 3/4 من ضيفه سموحة. وتجمد رصيد المقاصة، الذي تعادل سلبا مع طنطا في المرحلة الماضية، عند 41 نقطة في المركز الثاني، وما زال يملك مباراة مؤجلة أمام الزمالك، فيما ارتفع رصيد سموحة، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. وبادر أحمد رؤوف بالتسجيل لسموحة في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل بولان فوافي للمقاصة في الدقيقة 34. وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما تعادل أحمد رؤوف لسموحة في الدقيقة 48. وأعاد أحمد حسن مكي التقدم لسموحة في الدقيقة 70، ثم تعادل أحمد الشيخ للمقاصة في الدقيقة 74. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز محمود سيد هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري السعودي: الاتحاد يسقط الشباب بثنائية في عقر داره

الرياض – د ب أ: صعد الاتحاد إلى المركز الثالث بالدوري السعودي، بعدما حقق انتصارا صعبا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه الشباب 2/صفر في المرحلة التاسعة عشرة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف النصر وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الخامس. وانتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي ثم جاء هدفا الاتحاد في الشوط الثاني، وسجلهما عدنان فلاته ومحمود كهربا في الدقيقتين 61 و73 . وأفلت القادسية من كمين ضيفه الباطن وانتزع تعادلا صعبا أمامه 1/1 ليحافظ الفريقان على موقعيهما. ورفع القادسية رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة فقط أمام الباطن. وأنهى الباطن الشوط الأول بهدف جوناثان بينتس في الدقيقة 24 وتعادل المدافع محمد عبده خبراني للقادسية في الدقيقة 58.

الدوري الجزائري: سطيف يطيح بلعباس وينتزع الصدارة

الجزائر – د ب أ: انتزع وفاق سطيف صدارة الدوري الجزائري، بعدما تغلب على ضيفه اتحاد بلعباس 1/صفر ضمن المرحلة العشرين. ورفع سطيف رصيده الى 35 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن مولودية الجزائر، فيما تجمد رصيد اتحاد بلعباس عند 33 نقطة في المركز الثالث. ويدين وفاق سطيف بالفوز لمهاجمه البديل رشيد ناجي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 69. والخسارة هي الاولى لاتحاد بلعباس بعد أربعة انتصارات متتالية. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبدالحكيم امقران من سطيف، والياس سيدهم من بلعباس في الدقيقة 26.