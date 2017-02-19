﻿صنداون الجنوب افريقي يهزم مازيمبي الكونغولي بهدف برازيلي ويتوج للمرة الأولى

بريتوريا – د ب أ: واصل ماميلودي صنداون الجنوب أفريقي صناعة المجد في القارة السمراء وتوج للمرة الأولى في تاريخه بالكاس السوبر الأفريقي بعدما تغلب على ضيفه مازيمبي الكونغولي 1/صفر على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

وكان صنداون الأكثر سيطرة والأخطر هجوميا في أغلب فترات المباراة، لكن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، كما عانده الحظ أكثر من مرة وعانى من تألق سيلفان جبوهو في حراسة مرمى مازيمبي، حتى نجح في حسم المباراة واللقب بهدف في الدقيقة 83 سجله البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو من ركلة جزاء. واستغل صنداون، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك المصري، المعنويات العالية للاعبيه من خلال نتائجه الكبيرة بالدوري الجنوب أفريقي وواصل إنجازاته الأفريقية بإضافة الكأس السوبر إلى سجل إنجازاته. وحقق صنداون، المتوج بلقب أفضل أندية قارة أفريقيا لعام 2016، الفوز تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني المتوج أيضا بلقب أفضل مدرب من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لعام 2016 .أما مازيمبي، حامل لقب كأس الكونفيدرالية، فأخفق في التتويج بالكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، حيث أحرزها ثلاث مرات سابقة أعوام 2010 و2011 و2016، وظل مقتسما المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا باللقب مع الزمالك بينما يتصدر القائمة الأهلي المصري برصيد ستة ألقاب. وابتسم الحظ لصنداون في الدقيقة 81 حيث حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري جهاد جريشة إثر تعرض كيكانا لعرقلة من ايساما داخل منطقة الجزاء. وتقدم البرازيلي ناسيمينتو لتنفيذ الركلة مسجلا منها هدف التقدم لصنداون. وقدم مازيمبي أكثر من محاولة جادة في الدقائق المتبقية أملا في خطف التعادل لكن صنداون وجه تركيزه على الحفاظ على تقدمه ولم يسمح باهتزاز شباكه لينهي المباراة فائزا 1/صفر ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.