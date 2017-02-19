﻿الدوري الفرنسي: نيس يهزم لوريان رغم طرد بالوتيلي

باريس – رويترز: طُرد ماريو بالوتيلي لكن نيس تقدم للمركز الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه 1-صفر على لوريان متذيل الترتيب بفضل هدف ويلان سيبريان في الشوط الأول.

وحصل المهاجم الايطالي بالوتيلي على بطاقة حمراء مباشرة بعد نقاش مع الحكم توني شابرون في الدقيقة 68، لكن نيس حافظ على انتصاره بعد هدف سيبريان في الدقيقة 15. ويملك نيس 56 نقطة من 26 مباراة بفارق بثلاث نقاط خلف موناكو الذي تعادل 1-1 مع مضيفه باستيا. ويمكن لباريس سان جيرمان حامل اللقب استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع موناكو إلى نقطة واحدة إذا انتصر على تولوز. ووضع سيبريان نيس في المقدمة من أول فرصة حقيقية للفريق الزائر في المباراة. وتركت الهزيمة لوريان في المركز الأخير برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.