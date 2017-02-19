﻿الدوري الإيطالي: باربوسا ينقذ الانتر… ونابولي يرتقي الى المركز الثاني

روما – د ب أ: أنقذ المهاجم البرازيلي الشاب غابرييل باربوسا فريقه انتر ميلان من كمين بولونيا وانتزع له فوزا ثمين 1/صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي. وفاز نابولي على كييفو 3/1، وبيسكارا على جنوى 5/صفر، وساسولو على أودينيزي 2/1، فيما تعادل سامبدوريا مع كالياري 1/1.

واستعاد الانتر المركز الرابع، رافعا رصيده إلى 48 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام أتالانتا، وتجمد رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي. وسجل باربوسا (20 عاما) الهدف الوحيد في الدقيقة 81. وشارك باربوسا في الدقيقة 75 لكنه كافأ مدربه بعد ست دقائق فقط من نزوله. وكان باربوسا انتقل إلى الانتر في نهاية آب/ أغسطس الماضي من سانتوس البرازيلي. وارتقى نابولي إلى المركز الثاني مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب تغلبه 3/1 على مضيفه كييفو. وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل لنابولي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميلاه ماريك هامشيك وبيوتر زيلينيسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و58. وتكفل ريكاردو ميغيورني بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكييفو في الدقيقة 72. وارتفع رصيد نابولي إلى 54 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما توقف رصيد كييفو عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.