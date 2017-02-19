﻿الدوري الألماني: ليفاندوفسكي ينقذ البايرن الكسول بهدف في الوقت القانل

برلين – رويترز: احتاج بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني إلى هدف في الوقت بدل الضائع من روبرت ليفاندوفسكي ليتعادل 1-1 مع مضيفه هيرتا برلين ويزيد الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط.

وتقدم هيرتا عبر فيداد ابيسفيتش، وهو الهدف التاسع للمهاجم البوسني هذا الموسم، وافتقر البايرن، الذي سحق ارسنال 5-1 الأربعاء في دوري الأبطال، لخطة لعب واضحة رغم سيطرته على المباراة. وبدا البايرن ظلا للفريق الذي هز شباك ارسنال ثلاث مرات في عشر دقائق ولم تتح له سوى القليل من فرص في الشوط الثاني. لكن ليفاندوفسكي كان في المكان المناسب في الوقت المناسب ليدرك التعادل في آخر لعبة بالمباراة. وقال فيليب لام قائد البايرن: «الفريق يظهر في الوقت الصعب. لكننا جئنا إلى برلين للفوز.» ورفع البايرن رصيده إلى 50 نقطة متقدما بثماني نقاط على لايبزيغ. وقال توماس مولر لاعب البايرن: «اجتهدنا حتى اللحظة الأخيرة. لدينا هذه الشخصية لكن كنا نود الفوز هنا.»

وتعافى بروسيا دورتموند من خسارته أمام بنفيكا في دوري الأبطال ليفوز 3-صفر على فولفسبورغ ويتقدم للمركز الثالث برصيد 37 نقطة. وهز جيفري بروما شباك فريقه فولفسبورغ بالخطأ قبل أن يضيف أوكاش بيشتشك وعثمان ديمبيلي هدفين في الشوط الثاني. وانضم هوفنهايم إلى دورتموند، ولكل منهما 37 نقطة بعد تغلبه 2-صفر على دارمشتاد متذيل الترتيب بفضل ثنائية من اندريه كراماريتش. وفرط اينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث بخسارته 2-صفر أمام ضيفه إنغولشتاد ليتراجع للمركز الخامس برصيد 35 نقطة. وتحول آرون هانت لاعب هامبورغ من بطل إلى شرير، فبعدما منح فريقه التقدم أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 86 في التعادل 2-2 مع فرايبورغ. وفشل هامبورغ في الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي لكنه حصل على نقطة واحدة كانت كافية لتبقيه فوق منطقة الهبوط مباشرة.