﻿لينكولن الهاوي يصعق بيرنلي… وليستر يسقط أمام المغمور ميلوول

لندن – رويترز: حقق لينكولن مفاجأة كبيرة في كأس الاتحاد الانكليزي بفوزه 1-صفر على بيرنلي المنافس في الدوري الممتاز ليصبح أول فريق من دوري الهواة في 103 أعوام يتأهل إلى دور الثمانية.

وفي يوم من المعاناة لأندية الدوري الممتاز في الدور الخامس، استمرت مشاكل ليستر بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه ميلوول (درجة ثانية) والذي لعب أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين. وأعاد تشلسي، الساعي لثنائية الدوري والكأس، الأمور إلى نصابها بعض الشيء للأندية الممتازة، إذ هز بيدرو ودييغو كوستا الشباك ليفوز 2-صفر على مضيفه ولفرهامبتون لكن مانشستر سيتي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه هدرسفيلد (أولى). وأحبط ميدلزبره انتفاضة أوكسفورد (درجة ثانية) ليفوز 3-2. وصعد توتنهام إلى دور الثمانية عقب فوزه السهل 3/صفر على مضيفه فولهام. وأحرز هاري كاين أهداف توتنهام الثلاثة في الدقائق 16 و51 و73، لينصب نفسه بطلا للقاء بدون منازع. ويستمر سحر البطولة اليوم عندما يستضيف الهاوي ساتون ارسنال.

وفوز ميلوول هو الثالث على فريق من الدرجة الممتازة هذا الموسم، والذي تحقق بهدف متأخر سجله عبر شون كامينغز، كان يمكن أن يكون المفاجأة الأبرز. لكن لينكولن تفوق عليه. وهز شون راغيت الشباك في الدقيقة 90 بضربة رأس ليواصل مسيرة متصدر الدرجة الخامسة (هواة) الذي كان ندا لبيرنلي المتفوق عليه بفارق 81 مركزا في تسلسل الكرة الانكليزية والذي فرض التعادل على تشلسي متصدر الدوري الممتاز الأسبوع الماضي. وقال داني كولي مدرب لينكولن الشاب: «هذه معجزة كروية لفريق خارج بطولات المحترفين أن يكون في دور الثمانية. نحن فريق واقعي. لن أطلب مطلقا من لاعبي فريقي فعل شيء خارج إرادتهم. لكننا فكرنا أننا لو نفذنا خطتنا فسنستطيع المنافسة.» وخسر بيرنلي ثلاث مرات فقط في اخر 29 مباراة بملعبه في جميع المسابقات لكنه فشل في إظهار تفوقه في مباراة متوسطة. ويبتعد لينكولن، وهو ثالث فريق فقط من دوري الهواة يتفوق على منافس من الدرجة الممتازة في حوالي 30 عاما، بانتصار واحد عن بلوغ الدور قبل النهائي باستاد ويمبلي.

وأجرى كلاوديو رانييري عشرة تغييرات على تشكيلة ليستر أمام ميلوول مع تركيزه على النجاة من الهبوط في الدوري الممتاز ومواجهة أشبيلية في دوري أبطال اوروبا. وطرد جيك كوبر لاعب ميلوول في الدقيقة 52 لحصوله على إنذارين، لكن ليستر فشل في الاستفادة من تفوقه العددي وعانى من ضربة قاتلة عندما تلقى كامينغز تمريرة من لي غريغوري ليسدد في شباك الحارس رون روبرت تسيلر. وقال رانييري الذي خسر فريقه خمس مباريات متتالية في الدوري: «عندما كنا بعشرة لاعبين ضد 11 لعب المنافس بشكل أفضل منا وبرغبة أكبر واستحق الفوز.»