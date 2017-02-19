﻿الدوري الاسباني: بيل يسجل ليحكم ريال مدريد قبضته على الصدارة… ورباعية لأتلتيكو وأشبيلية يواصل الضغط

مدريد – رويترز: هز غاريث بيل الشباك في عودته للعب بعد إصابة طويلة ليساعد ريال مدريد على الفوز 2-صفر على اسبانيول وزيادة الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى ثلاث نقاط في صدارة الدوري الاسباني.

وسجل الفارو موراتا بضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية من ايسكو ليضع الريال في المقدمة بعد 33 دقيقة أمام اسبانيول العنيد، وأضاف بيل هدفا ثانيا مستغلا تمريرة أخرى من لاعب وسط اسبانيا في الدقيقة 83 بعد فترة وجيزة من مشاركته كبديل. وأحرز بيل، في مشاركته الأولى منذ إصابته في أربطة الكاحل أمام سبورتنغ لشبونة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ثامن أهدافه هذا الموسم. كما حقق الريال رقما قياسيا بهز شباك المنافسين في 42 مباراة متتالية بجميع المسابقات. وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: «أنا سعيد بعودة غاريث وخاصة لما يعنيه ذلك له… كان عازما على العودة والشعور بأنه لاعب مجددا بعد حوالي ثلاثة أشهر بعيدا عن الملاعب.» وأضاف: «طلبت منه الاستمتاع بالمباراة… إنه لاعب مميز… مختلف عن أي لاعب آخر.» ويتصدر الريال برصيد 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أشبيلية الذي فاز 2-صفر على إيبار بفضل هدفي بابلو سارابيا وفيتولو.

وواصل أشبيلية الضغط على الريال بفضل استمرار تألق ستيفان يوفيتيتش المنضم على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الشهر الماضي بعدما صنع هدفي الانتصار. وقدم مهاجم الجبل الأسود حركة فنية رائعة داخل منطقة جزاء إيبار قبل أن يمرر كرة حولها سارابيا إلى هدف في الدقيقة 30 ثم صنع الهدف الثاني لفيتولو في اللحظات الأخيرة ليضمن الانتصار لأشبيلية. وسيمنح هذا الفوز دفعة معنوية مهمة لأشبيلية قبل مواجهة ليستر في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء ثم مواجهة ريال بيتيس في مباراة قمة محلية. وأحرز البديل كيفن غاميرو ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون والبقاء في المركز الرابع برصيد 45 نقطة. ومنح يانيك كاراسكو التقدم لأتلتيكو بعد 12 ثانية من بداية الشوط الثاني، لكن سيرجيو الفاريز أدرك التعادل على نحو مستحق لأصحاب الأرض في الدقيقة 49. وواصل سبورتنغ التسبب في متاعب لفريق المدرب دييغو سيميوني وأخفق الفاريز في استغلال فرصة ذهبية ليضع فريقه في المقدمة عندما سدد فوق العارضة من مدى قريب. ونجح أتلتيكو للمباراة الثانية على التوالي في اقتناص النقاط الثلاث بعد عرض غير مقنع. وبات الفرنسي غاميرو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف لأتيتيكو في الدوري بعد مشاركته كبديل، وأحرز ثاني أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الاسباني خلف ثلاثية بيبيتو مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا في شباك البسيط في 1995.