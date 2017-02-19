﻿المخرج الفلسطيني رائد أنضوني يفوز بالجائزة الأولى للفيلم الوثائقي في برلين

رام الله ـ «القدس العربي»: ما أن أعلنت نتائج المتأهلين للحلقة النهائية في برنامج الغناء العربي «آراب أيدول»، وضمت اسم اثنين من الفلسطينيين، أحدهما من فلسطين المحتلة عام 48 وهو أمير دندن والثاني من بيت لحم في الضفة الغربية وهو يعقوب شاهين، و أن الحلقة النهائية ستكون بحضور الفلسطيني الثالث والفائز سابقاً في البرنامج، إبن غزة محمد عساف حتى عجت مواقع التواصل الأجتماعي بفرحة غير مسبوقة انتقلت إلى الشوارع عبر مسيرات سيارات خاصة في شوارع بيت لحم.

ورغـم الفـروق ما بين المتسابقين، إن كان من ناحية الصوت أو طريقة الغناء أو اختيار الأغاني إلا أن الفلسطينيين لا يختلفون على ضرورة دعم هذه المواهب وإعطاء الفرصة لها خاصة في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من خيبات مستمرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبسبب الفرقة الداخلية المتمثلة في الانقسام الحاصل بين شقي الوطن «غزة والضفة الغربية».

وكتب جمال زقوت على صفحته في «فيسبوك» يقول «أمير دندن و يعقوب شاهين يحملان فلسطين وتطلعات شبابها !هل هذا عنوان مرحلة جديدة حيث الفن و الثقافة تتقدم بقضيتنا في وقت أخفقت السياسة و فشل الساسة؟».

من جهة أخرى أُعلن عن فوز المخرج الفلسطيني رائد أنضوني بالجائزة الأولى للفيلم الوثائقي في مهرجان برلين الدولي للأفلام. وحصد أنضوني الجائزة عن فيلمه الأخير «صائد أشباح» الذي شاركه فيه أسرى فلسطينيون كانوا في سجون الإحتلال وتحديداً في سجن «المسكوبية» في القدس المحتلة. وهي الجائزة التي تمنه للمرة الأولى في المهرجان.

وقال المخرج أنصوني لدى تسلمه جائزته «أعمل مع أشخاص يعيشون في مكان قاتم جداً وأنتم تكرمونهم بفضل الضوء الذي تلقونه عليهم». وأضاف بعد عرض فيلمه في مهرجان برلين «استخدمت كل ما هو متاح لمساعدتهم على أن يغوصوا في اللاوعي ليزيلوا طبقة وراء طبقة كل ما يكبتونه وينبذونه، وقلت لهم إن كان الأمر قاسياً جداً عليهم بامكانهم الانسحاب، وقد استعنت خلال التصوير بمعالجين نفسيين».

وكان المخرج نفسه قد ذاق تجربة الأسر لثلاثة سنوات في سجـون الاحتـلال الإسرائيـلي، لـكنه فضـّل تنـاول التجربة لأسـرى آخـرين كونـها قضـية عـامة تهم كل الفلسطينيين بوجود سبعة آلاف أسير فلسـطيني داخـل سـجون الاحـتلال.

وتناقل الفلسطينيون فوز أنضوني تزامنا مع إعلان نتائج المتأهلين للمرحلة النهائية في «آراب أيدول» على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا صوراً للمخرج فور إعلان نتيجة الفيلم الفائز في المهرجان، وهو ما أشعر الفلسطينيين بالكثير من الفخر لنجاحات أبنائهم على المستويات العربية والدولية.