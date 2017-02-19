﻿عشرات الآلاف يشاركون في «قفزة الملاك» التقليدية في البندقية

البندقية ـ أ ف ب: توافد عشرات آلاف الأشخاص الى ساحة القديس مرقس في مدينة البندقية الايطالية واضعين أقنعة ومرتدين ملابس تنكرية قديمة للمشاركة الأحد في «قفزة الملاك» التقليدية التي تشكل انطلاقة كرنفال البندقية في ايطاليا.

وعند الظهر، احتشد المشاركون في الساحة حيث حبسوا أنفاسهم قبل ان تقفز الشابة كلاوديا ماركيوري من أعلى واجهة الكاتدرائية في الساحة.

وربطت الشابة التي ارتدت فستاناً أرجواني اللون الى كابل على ارتفاع 80 متراً من الحشود. وألقت قصاصات الورق على السياح وسكان البندقية الذين كانوا يستعدون للمشاركة في أحد أشهر كرنفالات العالم وأقدمها، وذلك على وقع اغنية «ويكد غايم».

وكانت صفارة الانطلاق قد اعطيت لكرنفال البندقية في 11 شباط/فبراير مع عرض مائي موسيقي. ويستمر الكرنفال حتى 28 شباط/فبراير.

ويقال ان هذا الكرنفال أقيم في البندقية العام 1162 غداة انتصار عسكري. وقد أهمل لعقود من الزمن قبل ان تحييه بلدية المدينة في العام 1980. وتخلق هذه الاحتفالات حركة في المدينة في فترة هدوء نسبي وتتخللها سهرات تنكرية مع وضع أقنعة.

وتنظم يومياً خلال الكرنفال مسابقة اختيار «أفضل رداء» في ساحة القديس مرقس.