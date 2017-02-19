﻿بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم الإنكليزية للأجانب

إسطنبول ـ الأناضول: تعد المملكة المتحدة، الأغلى بين دول العالم الناطقة باللغة الإنكليزية، من ناحية المصاريف التي يدفعها الطالب من أجل تعلّم اللغة، بينما تعتبر كندا أرخص الدول في هذا المجال. وحسب بحث أجرته شركة «أكار» لتنظيم المعارض التعليمية التركية في الخارج، يضطر الطالب الأجنبي في بريطانيا، لدفع 3 آلاف و375 دولاراً شهرياً، من أجل تعلم اللغة.

وأضاف البحث أن «875 دولاراً على الأقل تذهب كأجور شهرياً، وألفين و500 دولار مصاريف الإقامة والمعيشة للطالب». وتأتي بعد بريطانيا كل من جنوب إفريقيا وأيرلندا، بمعدل 3 آلاف دولار شهريا، ثم مالطا بـ 2800 دولار ثم الولايات المتحدة بـ 2750 دولار.

أما كندا فتعتبر الأرخص بين دول الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث يبدأ سعر الدورة شهريا من 570 دولارا، أما متوسط مصاريف الطالب من إقامة ومعيشة فيقدر بـ ألف و500 دولار.

وفي المرتبة قبل الأخيرة تأتي نيوزيلندا حيث متوسط مصاريف الطالب ألفان و300 دولار، وقبلها أستراليا بـ ألفين و400 دولار.